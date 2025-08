Suzuki scende in campo negli eSports con Street Fighter 6

Suzuki Motor Corporation avvia un’interessante partnership con CAPCOM CO., LTD., segnando il suo ingresso ufficiale nel vivace universo degli eSports. Questo accordo prevede la sponsorizzazione di importanti tornei legati al celebre gioco “Street Fighter 6”. Tra gli eventi principali che Suzuki supporterà ci sono la Street Fighter League: Pro-JP 2025, il CAPCOM Pro Tour 2025 PREMIER e la CAPCOM CUP 12/Street Fighter League: World Championship 2025.

Il CRUCIALE coinvolgimento di Suzuki è già partito dall’inizio di agosto 2025 con il supporto al torneo ufficiale CAPCOM Pro Tour 2025 PREMIER tenutosi a Las Vegas, USA. Questa mossa strategica è solo l’inizio di una serie di sponsorizzazioni di tornei eSports organizzati da CAPCOM nel corso dell’anno.

La serie Street Fighter, con oltre 56 milioni di copie vendute al 31 marzo 2025, si conferma tra le più iconiche nel panorama videoludico. L’ultima versione, “Street Fighter 6”, continua a consolidare la sua popolarità attraendo una vasta base di fan e i migliori giocatori internazionali pronti a duellare in competizioni di altissimo livello.

Già a marzo 2025, Suzuki aveva fatto il suo debutto nel settore degli eSports sponsorizzando la CAPCOM CUP 11/Street Fighter League: World Championship 2024 a Tokyo. L’evento, ospitato presso il Ryogoku Kokugikan, ha visto l’introduzione della moto in edizione speciale “GSX-8R Tuned by JURI”, sviluppata in collaborazione con il personaggio Juri di Street Fighter. Questo evento ha attratto circa 14.000 visitatori in cinque giorni, generando oltre 10 milioni di visualizzazioni tramite streaming. Suzuki ha in programma di esporre nuovamente la GSX-8R in eventi selezionati come l’EICMA 2025.

Il “CAPCOM Pro Tour” rappresenta la serie ufficiale di tornei individuali di Street Fighter 6, offrendo ai giocatori di tutto il mondo l’occasione di qualificarsi per la prestigiosa finale mondiale in Giappone, la “CAPCOM CUP”. Nel frattempo, la “Street Fighter League” funziona come il campionato a squadre ufficiale di Street Fighter 6, operando in Giappone, Stati Uniti ed Europa.

Questa iniziativa evidenzia come stia evolvendo l’intersezione tra settore automobilistico e mondo degli eSports, con Suzuki che esplora nuove opportunità per connettersi con un pubblico giovane e appassionato di videogiochi.