Suzuki sostiene il talento femminile e la meritocrazia con il Premio Valeria Solesin

Suzuki rinnova il proprio impegno a favore delle pari opportunità e della meritocrazia sostenendo la nona edizione del Premio Valeria Solesin, un riconoscimento dedicato alla giovane ricercatrice veneziana vittima dell’attacco terroristico al Teatro Bataclan di Parigi nel 2015. L’iniziativa, promossa dal Forum della Meritocrazia, celebra ogni anno l’eccellenza accademica e la riflessione sul ruolo della donna nel mondo del lavoro e nella società contemporanea.

Giovedì 27 novembre si è svolta la cerimonia conclusiva della nona edizione, alla presenza di Luciana Milani, madre di Valeria Solesin, durante la quale sono state premiate le tredici tesi universitarie selezionate dal Comitato Scientifico. I lavori vincitori hanno affrontato temi cari alla ricercatrice, analizzando il contributo femminile al progresso economico e sociale del Paese e indagando il delicato equilibrio tra carriera professionale e vita familiare.

Il concorso si ispira direttamente agli studi di Valeria Solesin e ad altre ricerche che sottolineano i benefici di una presenza equilibrata di uomini e donne nelle imprese. Il Premio intende così sostenere un cambiamento culturale in grado di valorizzare il merito e di superare le barriere di genere, favorendo un futuro realmente paritario per le nuove generazioni.

Quest’anno sono state presentate cinquanta candidature provenienti da molte delle più prestigiose università italiane, pubbliche e private. Dopo un’attenta valutazione di originalità e innovazione, la giuria ha selezionato tredici studenti e studentesse che si sono aggiudicati premi per un valore complessivo di 31.200 euro. I lavori premiati spaziano in diversi ambiti disciplinari: sociologia, economia politica, pedagogia, psicologia, comunicazione, giurisprudenza, architettura e urbanistica.

Suzuki, attraverso la partecipazione al Premio, ha voluto ribadire il proprio sostegno a una cultura del lavoro basata sulla meritocrazia e sulla valorizzazione del talento. L’azienda riconosce come ugualmente importante la realizzazione personale nel contesto professionale e familiare, sottolineandone la complementarità. Una visione che si riflette nei valori fondamentali della casa giapponese, da sempre attenta alla crescita sostenibile e al rispetto delle persone.

Fondata nel 1909 da Michio Suzuki come produttore di telai tessili, la compagnia ha saputo evolversi nel tempo, diventando un punto di riferimento mondiale nei settori automobilistico, motociclistico e dei motori fuoribordo. Dalla prima bicicletta motorizzata Power Free del 1952 alla Suzulight del 1955 — la prima automobile del marchio — fino ai modelli iconici come Jimny e Vitara, Suzuki ha sempre coniugato innovazione e funzionalità. Nel 2024 ha debuttato la eVITARA, il primo modello della gamma completamente elettrico, simbolo della volontà di guardare al futuro con attenzione alla mobilità sostenibile.

Oggi Suzuki conferma la propria presenza globale, mantenendo un forte legame con la tradizione e al tempo stesso un impegno costante verso l’innovazione tecnologica e ambientale. Attraverso iniziative come il Premio Valeria Solesin, l’azienda continua a sostenere il merito, la ricerca e le pari opportunità, promuovendo un messaggio chiaro: la crescita di una società passa attraverso il riconoscimento del talento e il rispetto del contributo di tutti.

