Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Suzuki Swift festeggia 10 milioni di unità vendute nel mondo

Published

Suzuki Motor Corporation celebra un traguardo storico: lo scorso luglio la compatta Suzuki Swift ha raggiunto i 10 milioni di unità vendute a livello globale, un risultato straordinario ottenuto in appena 20 anni e 8 mesi dal debutto, avvenuto in Giappone nel novembre 2004.

Fin dal suo lancio, la Swift ha rappresentato una vera e propria svolta per la casa di Hamamatsu. Concepita come auto strategica globale, ha conquistato negli anni riconoscimenti internazionali di grande prestigio, tra cui i titoli di “Car of the Year” in Giappone e in numerosi altri Paesi. Grazie al suo design compatto, alla guidabilità agile e all’affidabilità tipica del marchio Suzuki, Swift si è affermata come uno dei modelli di punta più apprezzati al mondo.

Oggi la Suzuki Swift è prodotta in sei stabilimenti dislocati tra Giappone, Ungheria, India, Cina, Pakistan e Ghana ed è commercializzata in oltre 170 Paesi e regioni, con mercati chiave in Giappone, India ed Europa. La distribuzione geografica delle vendite racconta molto del suo successo: il 60% delle immatricolazioni proviene dall’India, il 14% dall’Europa, l’8% dal Giappone e il restante 18% dal resto del mondo. Proprio in India, dove è stata lanciata nel 2005, la Swift ha registrato circa 6 milioni di unità vendute, diventando leader nel segmento urbano e un’icona nelle città del subcontinente.

Il presidente Toshihiro Suzuki, nel commentare il raggiungimento di questo traguardo, ha dichiarato: “Grazie ai clienti di tutto il mondo che hanno scelto Swift, siamo orgogliosi di annunciare che le sue vendite globali cumulative hanno raggiunto i 10 milioni di unità. A loro va il nostro più sincero ringraziamento. Lanciata nel 2004 come city car progettata per soddisfare gli standard internazionali, negli anni Swift è diventata uno dei modelli di punta di Suzuki. È stata anche il primo modello ad essere prodotto quasi contemporaneamente in quattro Paesi, segnando una pietra miliare nell’espansione globale del Gruppo. Il team Suzuki continuerà a impegnarsi per offrire prodotti di alta qualità a supporto della mobilità quotidiana dei nostri clienti in tutto il mondo.”

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Moda

Inter e Pirelli: 30 anni di partnership celebrati con il PIRELLI Cap – Edizione Speciale Inter

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Motori

CLASSIC DEFENDER V8 LIMITED EDITION: ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

Motori

“Cuore Matto”: Alfa Romeo Junior e l’attore di fama internazionale Pedro Alonso ancora insieme

Motori

Opel rivoluziona il marchio GSE con premiere mondiali all’IAA Mobility

Senza categoria

Gardaland Oktoberfest 2025: il Parco si trasforma in un angolo di Baviera

Spettacolo

EMILI KASA: fuori a mezzanotte il primo singolo “ELODIE”

Spettacolo

Ricky Martin: una serata indimenticabile per il primo Latin Icon Award ai VMAs 2025

Tecnologia

Bosch alla IAA Mobility 2025: innovazione tra hardware e software Intelligenti

Spettacolo

Betta Lemme lancia il nuovo singolo “Gelosia” feat. BigMama

Motori

Suzuki Swift festeggia 10 milioni di unità vendute nel mondo

Motori

La Campagna “CASI-NO Incentivi Statali” di BYD: boom di visite nel week-end

Motori

Leapmotor svela il futuro dell’elettrico all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera

Motori

Alpine celebra le donne nel motorsport al Goodwood Revival

Motori

OMODA & JAECOO: prestazioni da record in Italia e nel mondo

Motori

Nuova Mercedes-Benz GLC elettrica: rivoluzione del SUV premium

Motori

CUPRA svela la nuova Raval all’IAA di Monaco

Società

“QUARTA REPUBBLICA”: prosegue l’inchiesta sul business dei video rubati attraverso telecamere private

Motori

Nuova Porsche 911 Turbo S 2025: debutta la sportiva di serie più potente di sempre

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Spettacolo

Sky Cinema presenta “U.S. PALMESE”: il nuovo film dei Manetti bros. con Rocco Papaleo

Motori

Tesla: un milione di Powerwall installati in tutto il mondo

Motori

Pandora Talisman: la nuova collezione che unisce simboli antichi e identità personale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

“Cuore Matto”: Alfa Romeo Junior e l’attore di fama internazionale Pedro Alonso ancora insieme

Alfa Romeo continua a emozionare con un nuovo capitolo della sua serie cinematografica “Learn to Love Again”, riportando in scena l’affascinante Pedro Alonso, noto...

2 ore ago

Motori

Opel rivoluziona il marchio GSE con premiere mondiali all’IAA Mobility

Opel ha dato una svolta al marchio GSE, portandolo a nuovi orizzonti elettrici, presentando due vetture straordinarie all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera:...

2 ore ago

Motori

La Campagna “CASI-NO Incentivi Statali” di BYD: boom di visite nel week-end

La campagna “CASI-NO Incentivi Statali”, lanciata da BYD all’inizio di settembre, ha riscosso un notevole successo sin dai primi giorni. Il programma ha registrato...

6 ore ago

Motori

Leapmotor svela il futuro dell’elettrico all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera

Leapmotor è al centro dell’attenzione al prestigioso evento IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera, dove ha presentato due novità elettrizzanti per il mercato...

6 ore ago