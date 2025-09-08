Suzuki Swift festeggia 10 milioni di unità vendute nel mondo

Suzuki Motor Corporation celebra un traguardo storico: lo scorso luglio la compatta Suzuki Swift ha raggiunto i 10 milioni di unità vendute a livello globale, un risultato straordinario ottenuto in appena 20 anni e 8 mesi dal debutto, avvenuto in Giappone nel novembre 2004.

Fin dal suo lancio, la Swift ha rappresentato una vera e propria svolta per la casa di Hamamatsu. Concepita come auto strategica globale, ha conquistato negli anni riconoscimenti internazionali di grande prestigio, tra cui i titoli di “Car of the Year” in Giappone e in numerosi altri Paesi. Grazie al suo design compatto, alla guidabilità agile e all’affidabilità tipica del marchio Suzuki, Swift si è affermata come uno dei modelli di punta più apprezzati al mondo.

Oggi la Suzuki Swift è prodotta in sei stabilimenti dislocati tra Giappone, Ungheria, India, Cina, Pakistan e Ghana ed è commercializzata in oltre 170 Paesi e regioni, con mercati chiave in Giappone, India ed Europa. La distribuzione geografica delle vendite racconta molto del suo successo: il 60% delle immatricolazioni proviene dall’India, il 14% dall’Europa, l’8% dal Giappone e il restante 18% dal resto del mondo. Proprio in India, dove è stata lanciata nel 2005, la Swift ha registrato circa 6 milioni di unità vendute, diventando leader nel segmento urbano e un’icona nelle città del subcontinente.

Il presidente Toshihiro Suzuki, nel commentare il raggiungimento di questo traguardo, ha dichiarato: “Grazie ai clienti di tutto il mondo che hanno scelto Swift, siamo orgogliosi di annunciare che le sue vendite globali cumulative hanno raggiunto i 10 milioni di unità. A loro va il nostro più sincero ringraziamento. Lanciata nel 2004 come city car progettata per soddisfare gli standard internazionali, negli anni Swift è diventata uno dei modelli di punta di Suzuki. È stata anche il primo modello ad essere prodotto quasi contemporaneamente in quattro Paesi, segnando una pietra miliare nell’espansione globale del Gruppo. Il team Suzuki continuerà a impegnarsi per offrire prodotti di alta qualità a supporto della mobilità quotidiana dei nostri clienti in tutto il mondo.”