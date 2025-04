SYM schiera un nuovo protagonista della giungla urbana: ecco CLBCU (COLIBRI’)

SYM dà il via a una nuova era della mobilità urbana con l’introduzione del CLBCU, noto anche come Colibrì. Questo scooter si distingue per un design distintivo e una carrozzeria cangiante, promettendo di ridefinire gli spostamenti metropolitani con una combinazione unica di eleganza, originalità e praticità.

Il Colibrì non passa inosservato. Le sue linee armoniche ed originali e il suo profilo coeso e fluido non sono solo un piacere per gli occhi, ma contribuiscono anche a ridurre sensibilmente la resistenza al vento, migliorando l’efficienza aerodinamica. Ma è la sua carrozzeria cangiante a catturare davvero l’attenzione. I colori iridescenti, ispirati alle piume vibranti del colibrì, offrono uno spettacolo in continua evoluzione, con diverse sfumature che emergono in base alla luce e all’angolazione. Questa tecnica di rivestimento multistrato rende ogni Colibrì un pezzo unico.

Ma la bellezza del CLBCU Colibrì non è solo superficiale. Questo scooter è un vero campione di ottimizzazione dei consumi, con una straordinaria percorrenza di ben 60 km con un solo litro di carburante. Questa efficienza non è solo un vantaggio per il tuo portafoglio, ma rappresenta anche una scelta consapevole ed ecologica per la mobilità urbana, in perfetta sintonia con la natura agile e leggera del suo omonimo volatile.

Il pragmatismo del Colibrì si traduce in un’esperienza di guida superiore. Il cuore di questa efficienza è il sistema EnMIS (Enhanced Multi-Ignition System), sviluppato in collaborazione con KEIHIN. Questa tecnologia avanzata migliora l’efficienza di combustione e il raffreddamento dei cilindri, ottimizzando sia i consumi che le prestazioni del motore twin spark, un’esclusiva del CLBCU.

La sicurezza è un altro aspetto fondamentale del Colibrì. L’illuminazione full-LED garantisce una visibilità ottimale anche nelle ore notturne, grazie alla maggiore intensità luminosa dei fanali, delle luci di posizione e degli indicatori di direzione. La strumentazione LCD intelligente regola automaticamente la luminosità del display in base all’ambiente circostante, assicurando una lettura chiara e immediata delle informazioni sia di giorno che di notte.

Il nuovo CLBCU Colibrì è più di un semplice scooter: è una dichiarazione di libertà e compattezza, un mezzo agile e scattante che ti permette di dominare con eleganza e originalità le strade della giungla metropolitana. Preparati a distinguerti dalla massa con questo scooter dalla personalità davvero insolita e peculiare.