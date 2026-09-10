Taormina Music Awards: debutto internazionale al Teatro Antico con Vasco Rossi premiato

Il 19 settembre il Teatro Antico di Taormina farà da cornice alla prima edizione dei Taormina Music Awards, un nuovo evento che riunirà alcune delle più importanti voci della scena italiana e internazionale. La serata vedrà alternarsi live performance, talk esclusivi e la consegna di prestigiosi premi ad artisti che hanno lasciato il segno nella storia della musica.



Il cast si arricchisce con la presenza di Willie Peyote, che raggiunge sul palco nomi già annunciati come Alessio Bondì, Serena Brancale, Diodato, Ditonellapiaga, Ermal Meta e Mille, oltre alla compagnia Savatteri Produzioni, diretta da Marco Savatteri.



A condurre l'evento saranno Bianca Guaccero e Pino Strabioli, che guideranno il pubblico attraverso esibizioni dal vivo e racconti dietro le quinte. La serata prevede anche momenti di comicità affidati a Carlo Amleto e alla travolgente Barbara Foria. La narrazione social dell'appuntamento sarà invece curata da Andrea Dianetti e Giulia Penna.



Le luminarie con i versi di "Una canzone per te", "Albachiara" e "Senza Parole" di Vasco Rossi illuminano già le vie di Taormina, trasformando la città in un percorso di luce che porta verso il teatro. Un omaggio sentito per accompagnare uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno.



Il Teatro Antico ospiterà così una serata che celebra la musica italiana e internazionale, con premi che intendono riconoscere le eccellenze e l'innovazione del panorama musicale. Tra i riconoscimenti spicca il Taormina Legend Award, il premio alla carriera assegnato per la prima volta a Vasco Rossi.



L'artista ha commentato con entusiasmo la notizia sui suoi canali social: Sono molto felice e onorato di ricevere il Taormina Legend Award, il riconoscimento alla carriera che quest'anno viene assegnato per la prima volta. Purtroppo non potrò essere presente di persona… ma in qualche modo CI SARÒ. Come, ancora non lo so… devo escogitare qualcosa. Grazie a Taormina per questo affetto, per questo riconoscimento e soprattutto per aver scelto di celebrare le mie canzoni. Perché alla fine sono sempre loro che vanno in giro al posto mio.



Oltre al Legend Award, saranno assegnati anche il Taormina Centauro Award per personalità che si sono distinte nel mondo della musica e dello spettacolo, il Taormina Music Award Artist of the Year per l'artista dell'anno e il Taormina Music Award Rivelazione, dedicato ai talenti emergenti.



L'evento è fortemente voluto dal Comune di Taormina, dalla Fondazione Taormina e dall'Assessorato al Turismo, con l'obiettivo di trasformare i Taormina Music Awards in un riferimento per la musica dal vivo, recuperando il fascino dei grandi eventi italiani con uno spirito contemporaneo e internazionale.