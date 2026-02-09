TCL celebra Milano Cortina 2026 con la campagna “It’s Your Greatness”

TCL inaugura ufficialmente la propria presenza ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con una campagna globale che unisce innovazione tecnologica, creatività e spirito sportivo. Il progetto, intitolato “It’s Your Greatness”, rappresenta il primo grande passo del brand nel ruolo di Partner Olimpico Mondiale e si propone di portare l’esperienza olimpica a fan e atleti di tutto il pianeta.

Il cuore della campagna è l’installazione interattiva di oltre 500 mq in Piazza Duca d’Aosta a Milano, inaugurata alla presenza della Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry, del CEO di TCL Technology Kevin Wang e del CEO di TCL Europe Carlos Li. Aperta al pubblico dal 7 al 22 febbraio, l’installazione offre ai visitatori un percorso multisensoriale suddiviso in cinque aree tematiche dove tecnologia e sport si fondono: dai display di ultima generazione agli occhiali AR RayNeo, fino alle esperienze di realtà aumentata che permettono di “sciare” virtualmente accanto ai propri atleti preferiti.

“Quando penso a TCL come TOP Partner, ciò che mi colpisce è la loro portata globale. La sua presenza contribuisce a diffondere la magia dei Giochi Olimpici Invernali in tutte le comunità. TCL è un leader tecnologico, ma non solo: condivide i nostri valori, quelli che mirano a ispirare la grandezza, connettere le persone e rendere accessibili i Giochi Olimpici a tutti. Sono molto entusiasta del futuro della nostra collaborazione: TCL avrà un ruolo di primo piano nel definire come il mondo vivrà i Giochi Olimpici.” Queste le parole della Presidente del CIO Kirsty Coventry durante l’inaugurazione.

A sottolineare il legame tra sport e tecnologia, Kevin Wang ha aggiunto: “Le più recenti innovazioni di TCL stanno svolgendo un ruolo determinante nei Giochi Olimpici Invernali. L’inaugurazione dell’installazione segna una tappa significativa nel primo anno di TCL come Partner Olimpico Mondiale, una collaborazione fondata su valori condivisi di innovazione ed eccellenza. TCL ha sempre riconosciuto il potere dello sport come forza capace di unire persone di culture e generazioni diverse, e questo rappresenta soltanto l’inizio del nostro percorso.”

TCL offre inoltre un importante contributo tecnologico ai Villaggi Olimpici e all’International Broadcast Center (IBC). Nei Villaggi di Milano, Anterselva e Livigno, il brand mette a disposizione degli atleti TV, climatizzatori smart e dispositivi connessi pensati per migliorare comfort e benessere. Un’attenzione particolare è riservata al cosiddetto “Momento dell’Atleta”, una tecnologia di display evoluti che consente ai partecipanti di collegarsi con i propri cari e condividere emozioni in tempo reale.

All’International Broadcast Center, TCL fornisce schermi professionali, televisori e supporto tecnico ai team di trasmissione olimpica, assicurando che le immagini e le storie del più grande evento invernale possano raggiungere milioni di spettatori in tutto il mondo.

Parte integrante del progetto è il murales realizzato con il Museo Olimpico in Corso di Porta Romana 111, a testimonianza della volontà di avvicinare la cultura artistica ai valori dello sport. L’opera, ideata dalla pittrice e atleta olimpica Zeina Rashid e realizzata dal muralista Bublegum, rende omaggio ai sogni dei bambini che scoprono lo sport davanti allo schermo e all’universalità dei Giochi come strumento di ispirazione.

La campagna si completa con un imponente piano di comunicazione Out-of-Home che coinvolge le principali città italiane – Milano, Livigno, Verona, Venezia e Bormio – e gli aeroporti di Malpensa e Linate. A spiccare è la spettacolare installazione sulla Torre Pirelli 39, una delle maxi-affissioni più grandi d’Europa con oltre 3.000 mq di superficie, simbolo dell’impegno di TCL nel promuovere i valori dell’eccellenza e della condivisione.

Con il lancio di “It’s Your Greatness”, TCL rinnova la propria visione: lo sport come linguaggio universale capace di unire le persone e celebrare la grandezza che è in ognuno di noi. In linea con il claim ufficiale “IT’s your vibe”, la campagna accompagna per tutta la durata dei Giochi, dal 6 febbraio al 15 marzo 2026, un evento che promette di fondere tecnologia, sostenibilità ed emozione in un unico, grandioso racconto olimpico.