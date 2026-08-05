HOT WHEELS Infinite Rush: tutte le novità su campagne, veicoli e personalizzazione

HOT WHEELS Infinite Rush si prepara a conquistare i fan dei racing game arcade con un nuovo trailer che presenta le principali innovazioni del titolo atteso per il 10 settembre 2026, con accesso anticipato disponibile dal 7 settembre.



Il gioco si distingue per la possibilità di esplorare quattro isole in miniatura, ognuna a tema, ricche di gare e attività. I giocatori potranno spostarsi liberamente tra le isole, sbloccando nuove aree e sfide e tracciando un percorso personalizzato nella campagna, pensata per offrire una progressione dinamica e coinvolgente. Affrontare squadre rivali nelle gare testa a testa sarà la chiave per diventare il Rush Master definitivo.



HOT WHEELS Infinite Rush introduce quattro classi di veicoli distinte: Drifters, specializzati nelle curve e nel drifting per ricaricare il boost; Speeders, ideali sui lunghi rettilinei e capaci di rigenerare velocità; Titans, potenti mezzi dotati di meccaniche esclusive di gestione del boost; Versatiles, veicoli bilanciati adatti a qualsiasi situazione di gara.



Il sistema Rush Squad consente di creare una squadra di quattro veicoli, uno per ogni classe, offrendo la possibilità di cambiare all'istante fra le auto e adattare la strategia a seconda delle difficoltà affrontate nel mondo di gioco.



Una particolare attenzione è stata riservata alla personalizzazione dei veicoli. Gli utenti possono intervenire sull'editor di adesivi e livree, personalizzare le ruote, scegliere effetti visivi e sonori per il boost e lo scatto, rendendo ogni Hot Wheels unica su pista.



La data di uscita ufficiale è fissata per il 10 settembre 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X e PC tramite Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store. L'accesso anticipato sarà disponibile dal 7 settembre. HOT WHEELS Infinite Rush si prepara dunque a offrire un mix di velocità, stile e creatività in uno dei franchise di auto giocattolo più iconici di sempre.