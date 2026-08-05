Super Robot Wars Y celebra 35 anni con aggiornamento gratuito e nuovo DLC

Il celebre titolo di combattimento tattico a turni Super Robot Wars Y festeggia il suo 35° anniversario con importanti novità dedicate ai fan. Il gioco introduce infatti un grande aggiornamento gratuito che porta due nuove missioni commemorative. Una missione celebra il traguardo delle 20 milioni di copie vendute della serie, mentre l'altra onora i 35 anni dalla nascita del franchise. Entrambe le missioni saranno accessibili completando particolari obiettivi nel Capitolo 2, garantendo nuove sfide ai giocatori più fedeli.



L'aggiornamento aumenta anche il limite massimo per il livello dei piloti a 200 e introduce una modalità di gioco inedita chiamata "BOOST". Questa modalità premia con esperienza, crediti e MXP doppi, semplificando e accelerando la crescita dei personaggi poiché i costi di miglioria delle astronavi e l'addestramento dei piloti risultano ridotti.



Oltre all'update gratuito, è ora disponibile l'Anniversary Expansion Pack, nuovo DLC che amplia ancora l'esperienza. L'espansione include ben 33 nuove missioni Area più una esclusiva missione bonus "Anniversary Expansion Purchase mission", offrendo un'ulteriore profondità strategica al titolo. Il pacchetto aggiuntivo permette inoltre di giocare con cinque nuove unità inedite, sfruttare un nuovo Assist Crew Member e equipaggiare le proprie unità con 12 armi extra, garantendo varietà e nuove possibilità tattiche per ogni appassionato.



Con un cast di mech e piloti da universi iconici dell'animazione giapponese, Super Robot Wars Y si conferma come un punto di riferimento nel genere, grazie a battaglie accese, animazioni d'attacco spettacolari e un articolato sistema di potenziamento per personalizzare ogni unità e pilota. L'intreccio narrativo del gioco propone una storia originale che intreccia universi diversi, coinvolgendo il giocatore in scenari epici e profondi.



Nella calamità incombente di una rovina inevitabile, SUPER ROBOT WARS Y sfida i Guardiani d'acciaio a sollevarsi e cambiare il destino. In questo scenario, ogni scelta strategica sul campo di battaglia a griglia fa la differenza nella lotta per il futuro del mondo.



Super Robot Wars Y è disponibile per PlayStation 5, Nintendo Switch e PC, pronto a offrire nuove emozioni grazie alle recenti espansioni e aggiornamenti.