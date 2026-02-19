Tesla introduce sui suoi veicoli in Europa l’assistente IA Grok

Tesla accelera sull’intelligenza artificiale e porta in Europa Grok, l’assistente AI sviluppato da xAI, integrandolo gratuitamente nella versione software 2026.2.6. Il rollout è già iniziato sui veicoli idonei e segna un nuovo passo nell’evoluzione dell’ecosistema digitale della casa di Austin, sempre più orientato a un’esperienza di guida connessa, personalizzata e intelligente.

Progettato per offrire risposte accurate e approfondite su una vasta gamma di argomenti, dalla fisica alla filosofia, dalla matematica alla storia, Grok si propone come un vero e proprio copilota digitale. L’integrazione a bordo delle vetture Tesla consente all’assistente di gestire comandi di navigazione su richiesta del conducente, impostare destinazioni, modificare percorsi in tempo reale e individuare punti di interesse lungo il tragitto, rendendo ogni viaggio più fluido ed efficiente.

Non solo navigazione. Grok è in grado di consultare il Manuale d’uso e manutenzione del veicolo, offrendo suggerimenti pratici sull’utilizzo ottimale dell’auto, consigli di manutenzione e spiegazioni sugli avvisi visualizzati nel quadro strumenti. Un supporto intelligente che trasforma l’abitacolo in un ambiente interattivo e informativo, rafforzando la filosofia software-defined che contraddistingue il marchio.

Disponibile direttamente dal volante e dal touchscreen centrale, l’assistente può essere configurato scegliendo tra diverse modalità conversazionali, che spaziano dall’assistenza generale all’apprendimento linguistico, fino a opzioni pensate per l’intrattenimento dei più piccoli. Sono previste anche modalità dedicate esclusivamente agli adulti. A questo si aggiunge la possibilità di personalizzare la voce e la “personalità” dell’AI, scegliendo tra profili differenti per tono, stile comunicativo e carattere, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più immersiva e su misura per conducente e passeggeri.

La distribuzione di Grok è attualmente in corso sui modelli Tesla Model S, Tesla Model 3, Tesla Model X e Tesla Model Y idonei. Per attivare e utilizzare l’assistente è necessario disporre di un abbonamento Premium Connectivity oppure di una connessione Wi-Fi stabile. L’azienda precisa che le conversazioni sono anonime e non associate al veicolo, a tutela della privacy del proprietario.

Con questo aggiornamento, Tesla rafforza la propria strategia di innovazione continua basata su aggiornamenti software over-the-air gratuiti. L’integrazione di Grok rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di evoluzione della flotta globale del marchio, con l’obiettivo di migliorare costantemente funzionalità, sicurezza e qualità dell’esperienza utente nel tempo.