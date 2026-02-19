Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Tesla introduce sui suoi veicoli in Europa l’assistente IA Grok

Published

Tesla accelera sull’intelligenza artificiale e porta in Europa Grok, l’assistente AI sviluppato da xAI, integrandolo gratuitamente nella versione software 2026.2.6. Il rollout è già iniziato sui veicoli idonei e segna un nuovo passo nell’evoluzione dell’ecosistema digitale della casa di Austin, sempre più orientato a un’esperienza di guida connessa, personalizzata e intelligente.

Progettato per offrire risposte accurate e approfondite su una vasta gamma di argomenti, dalla fisica alla filosofia, dalla matematica alla storia, Grok si propone come un vero e proprio copilota digitale. L’integrazione a bordo delle vetture Tesla consente all’assistente di gestire comandi di navigazione su richiesta del conducente, impostare destinazioni, modificare percorsi in tempo reale e individuare punti di interesse lungo il tragitto, rendendo ogni viaggio più fluido ed efficiente.

Non solo navigazione. Grok è in grado di consultare il Manuale d’uso e manutenzione del veicolo, offrendo suggerimenti pratici sull’utilizzo ottimale dell’auto, consigli di manutenzione e spiegazioni sugli avvisi visualizzati nel quadro strumenti. Un supporto intelligente che trasforma l’abitacolo in un ambiente interattivo e informativo, rafforzando la filosofia software-defined che contraddistingue il marchio.

Disponibile direttamente dal volante e dal touchscreen centrale, l’assistente può essere configurato scegliendo tra diverse modalità conversazionali, che spaziano dall’assistenza generale all’apprendimento linguistico, fino a opzioni pensate per l’intrattenimento dei più piccoli. Sono previste anche modalità dedicate esclusivamente agli adulti. A questo si aggiunge la possibilità di personalizzare la voce e la “personalità” dell’AI, scegliendo tra profili differenti per tono, stile comunicativo e carattere, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più immersiva e su misura per conducente e passeggeri.

La distribuzione di Grok è attualmente in corso sui modelli Tesla Model S, Tesla Model 3, Tesla Model X e Tesla Model Y idonei. Per attivare e utilizzare l’assistente è necessario disporre di un abbonamento Premium Connectivity oppure di una connessione Wi-Fi stabile. L’azienda precisa che le conversazioni sono anonime e non associate al veicolo, a tutela della privacy del proprietario.

Con questo aggiornamento, Tesla rafforza la propria strategia di innovazione continua basata su aggiornamenti software over-the-air gratuiti. L’integrazione di Grok rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di evoluzione della flotta globale del marchio, con l’obiettivo di migliorare costantemente funzionalità, sicurezza e qualità dell’esperienza utente nel tempo.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Nino D’Angelo: sold out la data di Eboli, il 27 giugno si chiude il tour a Pompei

Motori

Citroën porta comfort e innovazione a Sanremo come Official Car di “Fuori Sanremo”

Motori

Alfa Romeo celebra i 30 anni dei Subsonica: partnership ufficiale per “Cieli su Torino 96 26”

Motori

Honda Adventure Roads 2026: arriva la nuova generazione di Adventure Riders

Spettacolo

Sequoie Music Park 2026: Subsonica, Fulminacci e Frah Quintale arricchiscono la lineup

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Motori

MINI Aceman SE: il crossover elettrico che ridefinisce la mobilità urbana tra stile, tecnologia e sostenibilità

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Motori

Toyota annuncia nuovi investimenti in una Circular Factory in Polonia

Motori

Peugeot 5008 Plug-In Hybrid in viaggio verso le Olimpiadi Invernali di Nizza 2030

Spettacolo

“Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”: il nuovo thriller psicologico in arrivo su Apple TV

Tecnologia

Febbraio si accende di musica: con LG la casa diventa un palcoscenico

Spettacolo

Elettra Lamborghini pronta a sorprendere Sanremo 2026 con “Voilà”

Tecnologia

Google presenta Pixel 10a: innovazione, sostenibilità e intelligenza artificiale a prezzo accessibile

Spettacolo

Travis Scott completa la lineup del primo Hellwatt Festival: la RCF Arena pronta ad accendersi

Motori

Renault Group: solidità e resilienza per affrontare il futuro con fiducia

Spettacolo

U2 tornano con “Days of Ash”: un EP di sei tracce tra memoria, dolore e speranza

Motori

La gamma Dacia 2026 si rinnova: design, motori ed equipaggiamenti completamente aggiornati

Motori

Tesla introduce sui suoi veicoli in Europa l’assistente IA Grok
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Citroën porta comfort e innovazione a Sanremo come Official Car di “Fuori Sanremo”

Dal 24 al 28 febbraio 2026, Citroën sarà protagonista della settimana più attesa dell’anno come Official Car del “Fuori Sanremo” di Radio Italia, in...

11 minuti ago

Motori

Alfa Romeo celebra i 30 anni dei Subsonica: partnership ufficiale per “Cieli su Torino 96 26”

Alfa Romeo rafforza il suo legame con la musica italiana annunciando una nuova collaborazione di grande prestigio. Il marchio del Biscione sarà infatti Official...

17 minuti ago

Motori

Honda Adventure Roads 2026: arriva la nuova generazione di Adventure Riders

Honda apre una nuova pagina nel mondo dell’adventouring con Honda Adventure Roads 2026, un’edizione completamente rivisitata che mira a rendere l’esperienza su due ruote...

40 minuti ago

Motori

MINI Aceman SE: il crossover elettrico che ridefinisce la mobilità urbana tra stile, tecnologia e sostenibilità

L’emblema di innovazione, velocità e stile di vita urbano prende forma nella nuova MINI Aceman, il crossover compatto 100% elettrico che amplia la gamma...

4 ore ago