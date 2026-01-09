Tesla: la Model Y più conveniente è ora disponibile con una maggiore autonomia

Tesla amplia la gamma Model Y in Italia: arriva ufficialmente la Model Y Standard Long Range a trazione posteriore, la versione con la massima autonomia mai offerta a questo prezzo sul SUV elettrico più venduto del marchio americano. Un modello che punta dritto al cuore delle famiglie e di chi percorre molti chilometri, con un equilibrio particolarmente competitivo tra prestazioni, autonomia e costi di gestione.

Dopo il lancio, lo scorso ottobre, della Model Y più accessibile di sempre sul mercato italiano, Tesla compie un ulteriore passo strategico annunciando una variante che alza l’asticella dell’efficienza. La Model Y Standard Long Range RWD garantisce infatti 657 km di autonomia WLTP, un dato di riferimento nel segmento dei SUV elettrici di medie dimensioni, ed è proposta in Italia a 46.990 euro.

Massima autonomia al minimo costo è il concetto chiave su cui Tesla ha sviluppato questa nuova versione. Grazie a un consumo energetico dichiarato di 12,7 kWh/100 km, la Model Y Standard Long Range a trazione posteriore si conferma una delle auto elettriche più efficienti sul mercato. A questo si aggiunge una capacità di ricarica fino a 250 kW, che consente di recuperare fino a 278 km di autonomia in soli 15 minuti, rendendo i viaggi lunghi più semplici e compatibili con le esigenze familiari quotidiane.

Un ulteriore punto di forza è l’accesso all’ecosistema Tesla. La nuova Model Y può contare su oltre 20.000 Supercharger in tutta Europa, una delle reti di ricarica rapida più estese e affidabili, con tariffe tra le più competitive della regione. Questo si traduce in costi energetici contenuti e in una maggiore tranquillità anche nei viaggi a lunga percorrenza.

Come da tradizione Tesla, la dotazione di serie è estremamente completa. La Model Y Standard Long Range a trazione posteriore include l’accesso remoto tramite app, la chiave sul telefono, il controllo del climatizzatore a distanza, il Pianificatore di Viaggio con disponibilità dei Supercharger in tempo reale, oltre a funzioni ormai iconiche come Modalità Sentinella, Modalità Cane e un ricco sistema di intrattenimento e gaming. Tutte caratteristiche che contribuiscono a definire l’esperienza digitale del marchio.

Elemento centrale resta il software. Anche questa versione della Model Y beneficia dei costanti aggiornamenti over-the-air, che migliorano nel tempo funzioni e prestazioni senza costi aggiuntivi. Di serie è incluso l’Autopilot, mentre l’hardware per la Guida Autonoma al massimo potenziale (Supervisionata) è già installato e potrà essere attivato in futuro, previa approvazione delle autorità competenti.

Tesla ha progettato la Model Y Standard Long Range RWD con grande attenzione al costo totale di gestione. I bassi consumi, uniti alla ridotta necessità di manutenzione, permettono di contenere le spese nel lungo periodo, rendendo il SUV elettrico particolarmente competitivo rispetto alle alternative tradizionali e ibride. Un risultato reso possibile anche dall’esperienza maturata dal costruttore nella produzione e gestione di oltre 7 milioni di veicoli a livello globale.

Costruita in Europa presso la Gigafactory Tesla di Berlino-Brandeburgo, la nuova Model Y Standard Long Range a trazione posteriore è già ordinabile in Italia al prezzo di 46.990 euro attraverso il sito ufficiale Tesla, con una procedura di acquisto interamente online e semplificata. Le prime consegne sono previste per gennaio 2026, segnando l’inizio di una nuova fase per il SUV elettrico più venduto del marchio anche nel nostro Paese.