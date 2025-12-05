Tesla Model 3 Standard debutta in Italia: la nuova porta d’ingresso alla mobilità elettrica

Connect with us

Tesla compie un nuovo passo nella democratizzazione della mobilità elettrica lanciando in Italia la nuova Model 3 Standard, il veicolo più accessibile mai proposto dal marchio. Fin dal debutto internazionale della Model 3, la berlina californiana ha rivoluzionato il mercato trasformando l’auto elettrica da prodotto di nicchia a scelta mainstream. Oggi, con questa nuova versione, Tesla punta ad accelerare ulteriormente l’adozione dei veicoli elettrici da parte di un pubblico sempre più vasto.

La nuova Model 3 Standard conserva tutte le caratteristiche che hanno reso celebre la berlina Tesla: efficienza elevata, prestazioni sportive, sicurezza ai massimi livelli e software costantemente aggiornato. Il consumo di appena 13,0 kWh/100 km (ciclo WLTP) è più basso di quello di molte citycar più compatte, grazie a un pacco batterie ad alta densità, a motori elettrici ottimizzati, a un design aerodinamico e a un software capace di massimizzare ogni wattora. Tradotto in termini pratici, significa più chilometri percorsi per ogni euro speso in ricarica.

L’autonomia WLTP di 534 km consente viaggi lunghi senza ansie, supportata dalla rete globale dei Supercharger Tesla, la più grande e affidabile infrastruttura di ricarica rapida al mondo, con quasi 20.000 stazioni in Europa.

Nonostante il posizionamento più accessibile, la Model 3 Standard mantiene la proverbiale rapidità Tesla, scattando da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. La manutenzione è ridotta grazie al numero inferiore di componenti meccaniche rispetto alle auto tradizionali e alla totale assenza di interventi come i cambi dell’olio. I nuovi cerchi Prismata da 18” contribuiscono a migliorare ulteriormente l’efficienza e riducono i costi di gestione legati agli pneumatici.

L’esperienza produttiva maturata da Tesla, con oltre 7 milioni di veicoli elettrici costruiti, ha permesso di ottimizzare la catena industriale e offrire un prodotto competitivo nella sua fascia di prezzo.

La Model 3 Standard include tutte le funzioni distintive di Tesla, dalla gestione del veicolo tramite app all’accesso al Pianificatore Viaggio con disponibilità dei Supercharger in tempo reale. Presenti anche la modalità Sentinella, la modalità Cane, la chiave sul telefono e un’interfaccia che sfrutta comandi vocali avanzati per cambiare musica, regolare la temperatura o aggiornare la navigazione senza distrazioni.

Il bagagliaio posteriore da 682 litri, ampliabile a 1659 litri abbattendo la seconda fila, si affianca al vano anteriore da 88 litri. La vettura può trainare fino a 1000 kg, rendendola adatta anche a esigenze più impegnative.

All’esterno spiccano i fari adattivi di serie, in grado di modulare automaticamente l’intensità luminosa per evitare abbagliamenti, mentre la nuova telecamera frontale offre una visione più ampia e integra un sistema di lavaggio e riscaldamento per garantire la massima visibilità in ogni condizione. Gli interni adottano nuovi sedili in tessuto morbido e resistente, riscaldati e regolabili elettricamente, e un tetto interamente in vetro che amplia lo spazio visivo per i passeggeri posteriori. Non mancano due caricatori wireless e porte USB-C anteriori e posteriori con erogazione fino a 65 W.

Come tutte le Tesla, anche la Model 3 Standard beneficia degli aggiornamenti via Internet che migliorano costantemente funzioni e performance. L’auto arriva con Autopilot di serie e l’hardware predisposto per Full Self-Driving (Supervised), che verrà attivato non appena autorizzato dagli enti regolatori italiani.

La nuova Tesla Model 3 Standard è ordinabile online con un prezzo di listino pari a 36.990 €. Grazie al Tesla Bonus di 2.975 €, valido fino al 31 marzo 2026, il prezzo d’ingresso scende a 34.015 €, esclusi messa su strada e oneri aggiuntivi.

Sono disponibili condizioni finanziarie promozionali con tasso 0,99% per il Leasing e 1,99% per il Finanziamento con Maxirata, con rate a partire da 299 € al mese. Le consegne in Italia inizieranno a febbraio 2026.

