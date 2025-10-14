Connect with us

Motori

Tesla Model Y Standard: l'elettrico diventa più accessibile

Published

Con l’introduzione della nuova Tesla Model Y Standard, Tesla, Inc. segna un ulteriore passo avanti nel suo obiettivo originario: rendere la mobilità sostenibile non solo entusiasmante ma anche alla portata di un numero sempre maggiore di persone. A partire da un prezzo di 39.990 €, e con gli incentivi statali attivi in Italia, l’auto può essere acquistata da 28.990 €, una cifra che rappresenta una svolta per il mercato dei veicoli elettrici.

Il successo della gamma Model Y è ormai un fatto storico. Nel 2023, Tesla Model Y è diventata il primo veicolo elettrico al mondo a conquistare il primo posto tra i bestseller globali, superando anche le auto a benzina e diesel. Questo risultato ha dimostrato che l’elettrico può soddisfare pienamente le esigenze quotidiane dei conducenti, unendo praticità, autonomia e piacere di guida.

La nuova versione Standard nasce per rendere questo successo ancora più diffuso, offrendo un’esperienza Tesla completa a un prezzo più accessibile.

Model Y Standard conserva tutto ciò che ha reso la gamma così popolare: grande autonomia, versatilità e tecnologia avanzata. È equipaggiata di serie con un software impareggiabile, capace di aggiornarsi automaticamente via Internet e introdurre nuove funzioni nel tempo senza costi aggiuntivi. Gli automobilisti trovano così la stessa esperienza digitale di alta gamma presente nei modelli superiori, compresa la suite Autopilot e l’hardware predisposto per la guida autonoma supervisionata, che potrà essere attivata una volta ottenute le autorizzazioni normative locali.

L’auto include tutte le funzionalità che contraddistinguono i veicoli Tesla: accesso remoto tramite app, Pianificatore Viaggio con Supercharger in tempo reale, modalità Sentinella per la sicurezza, modalità Cane, climatizzatore controllabile a distanza e una vasta selezione di giochi e intrattenimento direttamente a bordo.

Il nuovo design di Model Y Standard si distingue per paraurti anteriori e posteriori esclusivi, che migliorano sia l’estetica che l’efficienza aerodinamica. Gli interni offrono un ambiente accogliente e funzionale per cinque passeggeri, con nuovi sedili in tessuto resistente progettati per garantire comfort in ogni condizione climatica.

Lo spazio è uno dei punti di forza: 835 litri di capacità di carico con i sedili posteriori in posizione e fino a 2.118 litri con la seconda fila abbattuta, abbastanza per trasportare biciclette, attrezzatura da campeggio o bagagli voluminosi. Il vano centrale, ispirato alle prime Tesla Model S e Tesla Cybertruck, è stato ottimizzato per offrire ancora più praticità nell’uso quotidiano.

Uno dei dati più interessanti è l’efficienza. Model Y Standard è la versione più efficiente mai realizzata: consuma appena 13,1 kWh ogni 100 km e offre un’autonomia WLTP di 534 km, una cifra che consente viaggi lunghi e ricariche meno frequenti.

Grazie alla semplicità meccanica tipica dei veicoli elettrici Tesla, i costi di manutenzione risultano notevolmente inferiori rispetto a quelli dei veicoli a combustione. Non sono richiesti cambi olio né interventi annuali, e i cerchi Aperture da 18″ contribuiscono a ridurre ulteriormente i costi di gestione, migliorando al contempo l’efficienza.

Il prezzo competitivo di Model Y Standard è reso possibile dall’esperienza produttiva accumulata da Tesla, che ha già costruito oltre 7 milioni di veicoli elettrici a livello globale. Le Gigafactory ad alta efficienza permettono di beneficiare di economie di scala e garantire un rapporto qualità-prezzo tra i migliori del mercato.

La nuova gamma Model Y disponibile in Italia si articola in quattro versioni: Model Y Standard a 39.990 €, Model Y Premium Long Range a trazione posteriore a 49.990 €, Model Y Long Range a trazione integrale a 52.990 € e Model Y Performance a 61.990 €. Con gli incentivi statali, Model Y Standard può essere acquistata a partire da 28.990 €, abbattendo una delle principali barriere all’adozione dei veicoli elettrici.

