Tesla: nuova Model Y adesso disponibile in varie configurazioni

A quasi un mese dal lancio della nuova Model Y in Europa con la Launch Series in edizione limitata, Tesla amplia oggi la gamma del suo bestseller globale, offrendo nuove varianti con un’ampia riprogettazione per massimizzare efficienza, comfort, connettività e sicurezza.

Tesla ha introdotto tre nuove varianti della Model Y per il mercato italiano, ognuna con caratteristiche pensate per soddisfare diverse esigenze:

Model Y Trazione Posteriore Autonomia: 500 km WLTP Consumo: 13,9 kWh/100 km Accelerazione: 0-100 km/h in 5,9 secondi Prezzo: 44.990 €

Model Y Long Range a Trazione Posteriore Autonomia: 622 km WLTP Consumo: 14,2 kWh/100 km Accelerazione: 0-100 km/h in 5,6 secondi Prezzo: 49.990 €

Model Y Long Range a Trazione Integrale Autonomia: 586 km WLTP Consumo: 14,8 kWh/100 km Accelerazione: 0-100 km/h in 4,8 secondi Prezzo: 52.990 €



Tutte le nuove Model Y sono equipaggiate con funzionalità premium. Presentano nuove barre luminose anteriori e posteriori, vetro acustico per una maggiore insonorizzazione, touchscreen posteriore da 8″, sblocco automatico del bagagliaio, luci ambiente personalizzabili e una telecamera anteriore aggiuntiva. Gli interni sono stati completamente ridisegnati per garantire un maggiore comfort. I due sedili anteriori ora sono ventilati, mentre i sedili della seconda fila offrono una maggiore ergonomia grazie a fibbie di facile accesso, cuscini più lunghi e imbottiture più alte. Entrambe le file di sedili sono riscaldate e regolabili elettricamente per un comfort ottimale.

La nuova Model Y a trazione posteriore stabilisce nuovi standard di efficienza con un consumo di soli 13,9 kWh/100 km, inferiore a quello di molte city car, pur mantenendo lo spazio e la versatilità di un SUV di grandi dimensioni. Grazie al Pianificatore Viaggio sempre connesso e alla rete di Supercharger Tesla, i viaggi diventano ancora più comodi e accessibili, eliminando l’ansia da autonomia.

Tesla ha apportato miglioramenti significativi alla dinamica di guida, introducendo un nuovo hardware del telaio per una maggiore rigidità strutturale, sospensioni ridisegnate con tecnologia di smorzamento migliorata e una sterzata più lineare e prevedibile, ideale per la guida in autostrada. La ruvidità dell’andatura è stata ridotta grazie a un nuovo schema di sospensioni posteriori.

L’isolamento acustico è stato notevolmente migliorato grazie a nuovi materiali insonorizzanti e all’uso di vetro acustico su tutte le superfici. I risultati sono tangibili con una riduzione del rumore della strada del 22%, una diminuzione del rumore da impatto del 20% e un abbattimento del fruscio aerodinamico del 20%. Inoltre, il nuovo tetto in vetro low-E riduce il trasferimento di calore all’abitacolo, mantenendo una temperatura interna ideale con un sistema termico efficiente e silenzioso.

Con la nuova Model Y, Tesla continua a consolidare la sua posizione di leader nel settore dei veicoli elettrici, offrendo un SUV più efficiente, più confortevole e sempre all’avanguardia in termini di tecnologia e prestazioni. Grazie a questi aggiornamenti, la Model Y non solo mantiene il suo primato di SUV elettrico più venduto al mondo, ma ridefinisce gli standard di riferimento per il settore. Nuova Model Y è disponibile in Italia a partire da 44.990 €