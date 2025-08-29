Tesla presenta la Nuova Model Y Performance: più potenza, tecnologia ed efficienza

Dopo il profondo restyling lanciato a inizio anno, Tesla amplia la sua gamma con la Nuova Model Y Performance, versione al vertice del SUV elettrico più venduto al mondo. Il nuovo modello unisce design raffinato, tecnologia avanzata e prestazioni da sportiva pura, consolidando il primato di Tesla nel segmento dei SUV a zero emissioni.

La nuova versione si distingue per un look ancora più deciso, con paraurti anteriori e posteriori ridisegnati per l’aerodinamica ad alte velocità, spoiler in fibra di carbonio, finiture nero lucido e i nuovi cerchi forgiati da 21’’ Arachnid 2.0, dotati di coperture aerodinamiche integrate. A completare la firma estetica ci sono le pinze freno rosse Performance, il badge dedicato e gli inserti in fibra di carbonio su cruscotto e pannelli porta, che esaltano l’anima sportiva del veicolo.

All’interno debutta un inedito touchscreen da 16 pollici, più sottile e con l’80% di pixel in più rispetto al display da 15,4’’ delle altre versioni. Oltre a rendere più fluida la gestione delle funzioni del veicolo, garantisce un’esperienza immersiva anche per l’infotainment, trasformando le pause di ricarica in momenti di relax.

Sotto il cofano, la Nuova Model Y Performance porta la dinamica di guida a un livello superiore. Il motore eroga 460 CV, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Nonostante la potenza, Tesla conferma la sua leadership nell’efficienza: il consumo medio si attesta a 16,2 kWh/100 km, con un’autonomia di 580 km WLTP, tra le migliori nel segmento dei SUV elettrici ad alte prestazioni.

Il pacco batteria di nuova generazione utilizza celle ad alta densità energetica, offrendo più energia senza aumentare il peso. L’inedita drive unit ad alte prestazioni garantisce coppia immediata e capacità di sostenere stress termici più elevati, con il risultato di accelerazioni più fulminee e una gestione ottimizzata dell’efficienza.

Un ruolo chiave nella nuova esperienza di guida è affidato al sistema di sospensioni adattive sviluppato internamente da Tesla, capace di regolare in tempo reale l’assetto e la risposta del veicolo in base al tipo di strada e allo stile di guida. A ciò si aggiungono nuove molle, barre stabilizzatrici e boccole, che rendono l’assetto ancora più preciso e reattivo.

Attraverso il touchscreen centrale, il conducente può scegliere modalità di guida personalizzabili, che intervengono su sospensioni, trazione, controllo di stabilità e dinamica del veicolo. Una soluzione che permette di cucire l’esperienza di guida su misura, passando dal massimo comfort alla sportività estrema con un semplice tocco.

La Nuova Tesla Model Y Performance è già disponibile sul mercato italiano a partire da 61.990 euro. Con questo lancio, Tesla rafforza ulteriormente la sua offerta, proponendo un SUV elettrico capace di coniugare prestazioni mozzafiato, autonomia record, tecnologia avanzata e comfort di alto livello.

Per chi cerca un’auto capace di affrontare la città, i viaggi lunghi o i percorsi più tortuosi con la stessa disinvoltura, la nuova ammiraglia della gamma Model Y rappresenta una delle proposte più interessanti oggi disponibili nel mondo delle auto elettriche.