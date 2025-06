Tesla rivoluziona l’esperienza di test drive in Italia con le nuove postazioni fai-da-te

Tesla espande la sua presenza in Italia con un progetto innovativo che cambia il volto della mobilità elettrica e dell’esperienza di acquisto: arrivano le postazioni di test drive fai-da-te, un’iniziativa pensata per rendere ancora più accessibile e coinvolgente la prova su strada dei modelli Model 3 e Model Y. Oggi, grazie a oltre 22 location strategiche, i clienti possono vivere l’esperienza Tesla anche senza la presenza di uno showroom nelle vicinanze, in totale autonomia, nel momento e nel luogo più comodi per loro.

Il cuore di questa rivoluzione è rappresentato dall’integrazione tra tecnologia, connettività e funzioni remote dei veicoli Tesla, che consentono di eliminare gli intermediari tradizionali. Il cliente è al centro di un’esperienza fluida, moderna e tecnologica, in cui può prenotare un test drive in meno di un minuto tramite il sito web o l’app mobile di Tesla. Dopo la conferma dell’appuntamento da parte di un Tesla Advisor, sarà possibile accedere al veicolo direttamente tramite l’app, sbloccarlo e avviarlo con estrema semplicità.

Durante la prova su strada, un’interfaccia interattiva guida il conducente nella personalizzazione delle impostazioni del veicolo, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Il supporto resta comunque a portata di mano: il cliente può contattare un Tesla Advisor in tempo reale tramite app per qualsiasi dubbio o informazione.

Uno degli elementi più apprezzati di questa iniziativa è la completa flessibilità nella prenotazione, che consente di programmare un test drive anche la domenica. Questo nuovo approccio segna un cambio di paradigma nell’esperienza automobilistica, offrendo un livello di comodità mai visto prima nel settore.

In un solo anno, Tesla ha raddoppiato il numero di postazioni di test drive fai-da-te, passando a 22 punti dislocati in tutto il territorio nazionale, da Aosta a Bari. Questo rapido sviluppo conferma l’impegno dell’azienda verso l’accessibilità e l’innovazione in Italia. E i risultati non si sono fatti attendere: oltre 2500 persone hanno già provato Model 3 e Model Y tramite questa modalità, senza dover incontrare fisicamente un Tesla Advisor, registrando tassi di conversione eccezionali.

Model 3 e Model Y sono protagoniste indiscusse di questa iniziativa. Gli utenti possono scoprirne in autonomia le dotazioni premium, lo spazio di carico generoso, i sistemi di infotainment intuitivi e, naturalmente, le prestazioni straordinarie. Il tutto in un’esperienza completamente digitale, dal primo clic per la prenotazione fino alla restituzione dell’auto, che avviene semplicemente riportando il veicolo nella sua posizione iniziale e bloccandolo con l’app.

Tesla continua così a ridefinire gli standard del settore automotive, dimostrando ancora una volta come tecnologia e attenzione al cliente possano andare di pari passo nel costruire un futuro della mobilità sempre più sostenibile, personalizzato e accessibile.