Test di durata per “Heart of Joy”: la BMW Vision Driving Experience

Mostrare il piacere di guida ai limiti della fisica è l’obiettivo che il BMW Group si è posto con il suo nuovo veicolo di prova ad alte prestazioni: il BMW Vision Driving Experience. Questo innovativo Vision Vehicle non sarà destinato alla produzione in serie, ma fungerà da laboratorio su ruote per testare le tecnologie più avanzate in materia di trazione e dinamica di guida. Si tratta di un banco di prova cruciale per la Neue Klasse, la futura generazione di veicoli BMW, che il marchio tedesco definisce “Heart of Joy”, sottolineando il suo impegno nel portare il piacere di guida a un livello superiore.

Il prototipo è stato messo alla prova nel rigoroso test di durata presso il BMW Performance Driving Center di Spartanburg, negli Stati Uniti, dove ha dimostrato le potenzialità del sistema Heart of Joy. In questo contesto esclusivo, BMW ha rivelato dettagli sullo sviluppo della sua esperienza di guida elettrica per la Neue Klasse, anticipando le innovazioni che caratterizzeranno la mobilità del futuro. Ogni modello completamente elettrico della Neue Klasse beneficerà di questa tecnologia, che integra la tradizionale filosofia del piacere di guida BMW con un ecosistema basato su tre pilastri fondamentali: elettrico, digitale e circolare.

Il debutto ufficiale della prima vettura elettrica di grandi dimensioni della Neue Klasse avverrà entro la fine dell’anno nello stabilimento ungherese di Debrecen. Il cuore tecnologico di questa rivoluzione sarà proprio l’unità di controllo Heart of Joy, una piattaforma che ridefinisce il concetto di dinamica di guida. Durante la presentazione al salone IAA 2023, Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, ha mostrato un piccolo ma rivoluzionario dispositivo: l’unità di controllo dell’Heart of Joy, che entrerà in produzione per i futuri modelli BMW.

Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG e responsabile dello Sviluppo, ha evidenziato l’importanza di questa tecnologia affermando: “L’Heart of Joy ci consente di elevare il piacere di guida non solo a un livello superiore, ma persino oltre. Inoltre, stiamo aumentando ulteriormente l’efficienza e, di conseguenza, l’autonomia, poiché in futuro il guidatore frenerà quasi esclusivamente tramite il recupero di energia. Questo è Efficient Dynamics al quadrato”.

L’Heart of Joy rappresenta un’evoluzione senza precedenti nella gestione della trazione, dei freni, della ricarica, del recupero energetico e dello sterzo. La sua capacità di elaborazione è dieci volte più veloce rispetto ai sistemi precedenti, garantendo una reattività e una precisione mai viste prima. Integrato con il software BMW Dynamic Performance Control, questo sistema calcola in tempo reale tutte le funzioni dinamiche della vettura, sfruttando un know-how ingegneristico maturato in oltre un secolo di esperienza.

Il BMW Vision Driving Experience, dotato di questa tecnologia, è in grado di sviluppare 18.000 Newton metri di coppia. Una potenza impressionante, che dimostra come il sistema possa gestire con disinvoltura l’erogazione energetica, garantendo al contempo un’esperienza di guida ottimale anche nelle situazioni più estreme.

Un aspetto rivoluzionario dell’Heart of Joy è il suo approccio al recupero energetico in frenata, che si integra perfettamente con la gestione della trazione e dei freni. In questa architettura innovativa, la potenza frenante generata dal recupero energetico è sufficiente per il 98% delle situazioni di guida quotidiana, riducendo drasticamente l’uso dei freni convenzionali e migliorando l’efficienza complessiva fino al 25%. Solo in casi estremi, come frenate di emergenza, sarà necessario l’intervento dei freni meccanici.

L’efficacia di questo sistema viene evidenziata visivamente nel BMW Vision Driving Experience, grazie a un innovativo sistema di codici colore sui cerchi: il verde indica l’accelerazione, il blu segnala il recupero energetico e l’arancione mostra l’intervento del sistema frenante.

Uno degli aspetti più sorprendenti del BMW Vision Driving Experience è la fluidità e la precisione della guida, grazie alla perfetta sinergia tra Heart of Joy e BMW Dynamic Performance Control. A velocità elevate, il veicolo mantiene una stabilità eccezionale in curva, riducendo al minimo gli interventi del conducente e ottimizzando la traiettoria con una precisione millimetrica. Anche a basse velocità, come nel traffico cittadino o nelle manovre di parcheggio, il sistema garantisce una risposta immediata e una fluidità senza pari.

Nei diversi modi di guida, tra cui D o B, o quando si attivano il Cruise Control o il freno di stazionamento, il sistema assicura arresti e ripartenze armoniosi, contribuendo a un’esperienza di guida intuitiva e priva di stress.

BMW non si ferma all’Heart of Joy, ma ha sviluppato una nuova generazione di super cervelli elettronici, destinati a equipaggiare le future vetture del marchio. Quattro computer ad alte prestazioni gestiranno in modo integrato funzioni avanzate come guida autonoma, infotainment e comfort di bordo, portando la digitalizzazione a un livello superiore.

Il mondo potrà ammirare l’anteprima ufficiale della BMW Vision Driving Experience al Salone dell’Auto di Shanghai 2025, un evento che segnerà un nuovo capitolo nella storia della mobilità elettrica. Con questa innovazione, BMW non solo conferma la sua leadership nella tecnologia automobilistica, ma dimostra anche il suo impegno a ridefinire il concetto di piacere di guida nel futuro dell’automobile elettrica.