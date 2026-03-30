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“The Art of Arrival”: Maybach conquista la scena in “Il Diavolo Veste Prada 2”

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Con l’annuncio ufficiale della collaborazione con il nuovo film targato 20th Century Studios, Maybach entra da protagonista nell’universo de “Il Diavolo Veste Prada 2”, sottolineando ancora una volta il legame profondo tra automobile di lusso e stile cinematografico. La partnership segna un ritorno simbolico: a vent’anni dal primo film, in cui la Mercedes-Benz Classe S aveva contribuito a definire l’estetica di potere e prestigio nel mondo della moda, la Mercedes-Maybach Classe S debutta come vettura personale di Miranda Priestly, la temuta e iconica direttrice che ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop.

La nuova campagna globale, intitolata “The Art of Arrival”, diventa un manifesto della filosofia Maybach: il vero potere risiede nei dettagli, in una presenza raffinata e nell’esperienza esclusiva del sedile posteriore. Un concetto che si integra perfettamente con l’universo di “Il Diavolo Veste Prada”, dove eleganza, autorità e perfezione si fondono in un equilibrio di stile riconoscibile e senza tempo.

Secondo quanto annunciato, la campagna sarà accompagnata da uno spot dedicato, un racconto visivo che celebra l’arte dell’arrivare e mette in risalto il design e l’essenza della Mercedes-Maybach Classe S. La vettura diventa così non solo un mezzo di trasporto ma un vero e proprio simbolo narrativo, incarnando i valori del lusso contemporaneo che il brand tedesco esprime da decenni.

L’uscita di “Il Diavolo Veste Prada 2” è prevista nelle sale il 1° maggio, con un’anteprima italiana il 29 aprile. Il film, prodotto dai 20th Century Studios, promette di essere uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno, riaccendendo l’interesse per un mondo fatto di potere, moda e ambizione. In questo contesto, la presenza della Mercedes-Maybach Classe S rafforza la posizione del marchio come sinonimo di prestigio assoluto e di un’eleganza che non ha bisogno di parole per imporsi.

Con “The Art of Arrival”, Maybach celebra due decenni di storia, stile e innovazione. È un ritorno che chiude idealmente un cerchio: la stessa auto di lusso che accompagnava la moda di allora oggi si ripresenta con una nuova sfumatura di potere, confermando la capacità del brand di reinventarsi senza rinunciare alle proprie radici.

In un panorama in cui l’immagine è tutto, Maybach firma ancora una volta una collaborazione che unisce cinema e automobile in un racconto di eleganza senza tempo.

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