The Originals Renault: nuovi servizi per gli appassionati e i collezionisti

The Originals Renault la Collection ha lanciato un’iniziativa innovativa che cambierà il modo in cui i collezionisti di auto storiche Renault si prendono cura dei loro veicoli. Con The Originals Renault Services, la Marca introduce una gamma completa di servizi esclusivi, pensati per offrire supporto e competenze specializzate agli appassionati di modelli d’epoca.

Fin dal 2022, Renault ha messo a disposizione attestati di conformità per certificare l’autenticità dei veicoli, libretti di circolazione specifici per le auto da collezione e certificati dettagliati che riportano dati fondamentali come numero di telaio, motore, trasmissione, colore e opzioni originali. Ora, il servizio si espande ulteriormente, offrendo ai collezionisti la possibilità di reperire ricambi originali attraverso una rete di centri post-vendita selezionati.

Grazie a una collaborazione con partner di lunga data e specializzati in diversi ambiti dell’automobile, Renault garantisce accesso a componenti di qualità per ogni tipo di veicolo classico: Arnaud Ventoux Pièces per le auto sportive, ASCI Sellerie per gli interni e la selleria, Melun Retro Passion per le auto popolari

Oltre ai ricambi, Renault offre gratuitamente sul suo nuovo sito web 50 manuali di riparazione tratti dagli archivi ufficiali della Marca. A questi si aggiungono tutorial didattici online che guidano i collezionisti attraverso operazioni di manutenzione e riparazione, permettendo loro di prendersi cura in prima persona delle proprie vetture storiche.

Renault si distingue per la sua attenzione alla customer satisfaction, un valore che l’ha portata a conquistare nel 2024 il primo posto nei servizi post-vendita secondo L’Automobile Magazine. Ora, con The Originals Renault Garage, il marchio lancia in Francia una rete di otto centri già operativi e specializzati nella manutenzione, riparazione e restauro di veicoli d’epoca Renault.

L’obiettivo è ambizioso: entro breve la rete si espanderà fino a 25 centri in tutta la Francia, coprendo l’80% del territorio e garantendo a ogni collezionista un punto di riferimento a meno di 100 km da casa. Ma Renault non si ferma qui: la prossima fase prevede l’internazionalizzazione del servizio, con l’estensione della rete di centri post-vendita anche in altri Paesi.

Scegliendo The Originals Renault, i collezionisti possono contare su un team di esperti altamente qualificati e animati dalla passione per la conservazione del patrimonio automobilistico. Attraverso soluzioni su misura, Renault assicura che ogni veicolo storico possa continuare a raccontare la propria storia con autenticità e valore nel tempo.

Con questa iniziativa, Renault riafferma il suo impegno nel mondo delle auto classiche, garantendo ai collezionisti non solo accesso a servizi esclusivi, ma anche la certezza di un’assistenza all’altezza della grande tradizione del marchio.