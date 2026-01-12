“The Other Monza”: Audi SQ5 tra pista, offroad e leggenda

In un nuovo e suggestivo progetto video dal titolo “The Other Monza”, Audi Italia mette in scena la versatilità estrema della sua SQ5, trasformando l’Autodromo Nazionale Monza in un palcoscenico dove convivono alte prestazioni, eleganza tecnica e spirito d’avventura. La sportiva tedesca mostra tutta la sua doppia anima, capace di affrontare senza esitazione i cordoli della pista e i tratti più impegnativi dell’offroad, fino a raggiungere l’iconica Sopraelevata del circuito brianzolo.

Performance oltre la solita strada: questo è il messaggio che emerge chiaramente dal video, in cui la SQ5 si muove con agilità e controllo grazie a una serie di soluzioni tecniche avanzate. La scocca ad elevata resistenza torsionale garantisce stabilità e precisione di guida, mentre le sospensioni pneumatiche adattive e l’assetto variabile di 60 mm permettono di passare con fluidità da un fondo stradale all’altro. I programmi offroad e la trazione integrale quattro ultra contribuiscono a rendere l’esperienza di guida costantemente sicura e dinamica, anche nelle condizioni più impegnative.

Al cuore di questa versatilità troviamo due potenti motori. Al vertice dell’offerta, accanto al conosciuto V6 3.0 TFSI che anima la versione sportiva SQ5, debutta il nuovo V6 3.0 TDI a doppia sovralimentazione da 299 CV. Quest’ultimo è progettato per offrire un’erogazione pronta e vigorosa, con una reattività immediata all’acceleratore e un turbo lag quasi impercettibile, assicurando un piacere di guida elevato e una grande efficienza.

Il video “The Other Monza” si propone come una dichiarazione di stile e di sostanza: il SUV sportivo di Ingolstadt non si limita a percorrere i tracciati dell’autodromo, ma ne esplora ogni dimensione, trasformandolo in un laboratorio dinamico dove la tecnica incontra la passione. È un racconto di potenza controllata e libertà, capace di esprimere la filosofia Audi in un linguaggio di pura emozione meccanica.

Un 2025 da record: i risultati commerciali confermano la forza del marchio e il successo delle sue strategie di innovazione. In Italia, Audi ha infatti conquistato la quota di mercato più alta di sempre, registrando anche il picco assoluto di immatricolazioni. Un traguardo che riflette l’apprezzamento crescente del pubblico per una gamma sempre più completa, tecnologica e orientata alle prestazioni.

Con “The Other Monza”, quindi, Audi non celebra soltanto una vettura, ma un modo di intendere la guida che unisce precisione, potenza e libertà. Un viaggio – dalla pista al fuoristrada – che racconta come la versatilità possa diventare una nuova forma di eccellenza.