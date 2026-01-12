Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

“The Other Monza”: Audi SQ5 tra pista, offroad e leggenda

Published

In un nuovo e suggestivo progetto video dal titolo “The Other Monza”, Audi Italia mette in scena la versatilità estrema della sua SQ5, trasformando l’Autodromo Nazionale Monza in un palcoscenico dove convivono alte prestazioni, eleganza tecnica e spirito d’avventura. La sportiva tedesca mostra tutta la sua doppia anima, capace di affrontare senza esitazione i cordoli della pista e i tratti più impegnativi dell’offroad, fino a raggiungere l’iconica Sopraelevata del circuito brianzolo.

Performance oltre la solita strada: questo è il messaggio che emerge chiaramente dal video, in cui la SQ5 si muove con agilità e controllo grazie a una serie di soluzioni tecniche avanzate. La scocca ad elevata resistenza torsionale garantisce stabilità e precisione di guida, mentre le sospensioni pneumatiche adattive e l’assetto variabile di 60 mm permettono di passare con fluidità da un fondo stradale all’altro. I programmi offroad e la trazione integrale quattro ultra contribuiscono a rendere l’esperienza di guida costantemente sicura e dinamica, anche nelle condizioni più impegnative.

Al cuore di questa versatilità troviamo due potenti motori. Al vertice dell’offerta, accanto al conosciuto V6 3.0 TFSI che anima la versione sportiva SQ5, debutta il nuovo V6 3.0 TDI a doppia sovralimentazione da 299 CV. Quest’ultimo è progettato per offrire un’erogazione pronta e vigorosa, con una reattività immediata all’acceleratore e un turbo lag quasi impercettibile, assicurando un piacere di guida elevato e una grande efficienza.

Il video “The Other Monza” si propone come una dichiarazione di stile e di sostanza: il SUV sportivo di Ingolstadt non si limita a percorrere i tracciati dell’autodromo, ma ne esplora ogni dimensione, trasformandolo in un laboratorio dinamico dove la tecnica incontra la passione. È un racconto di potenza controllata e libertà, capace di esprimere la filosofia Audi in un linguaggio di pura emozione meccanica.

Un 2025 da record: i risultati commerciali confermano la forza del marchio e il successo delle sue strategie di innovazione. In Italia, Audi ha infatti conquistato la quota di mercato più alta di sempre, registrando anche il picco assoluto di immatricolazioni. Un traguardo che riflette l’apprezzamento crescente del pubblico per una gamma sempre più completa, tecnologica e orientata alle prestazioni.

Con “The Other Monza”, quindi, Audi non celebra soltanto una vettura, ma un modo di intendere la guida che unisce precisione, potenza e libertà. Un viaggio – dalla pista al fuoristrada – che racconta come la versatilità possa diventare una nuova forma di eccellenza.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Spettacolo

È in radio e in digitale “BACIO PICCOLINO”, il nuovo singolo del cantautore RENATO D’AMICO

Motori

Due ruote in Italia, 2025 a due velocità: boom dello scooter, frenata delle moto

Motori

“The Other Monza”: Audi SQ5 tra pista, offroad e leggenda

Spettacolo

Bresh conquista l’Europa: al via i primi live internazionali e il ritorno a Genova con “Mare Nostrum”

Sport

Xiaomi accende la passione per il basket: il brand diventa sponsor di Olimpia Milano

Motori

Nuova Mazda CX-5: il SUV best-seller debutta con l’esclusivo colore Navy Blue

Motori

Sandra Gomez nominata Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business Dacia

Tecnologia

Samsung e Netflix trasformano il Galaxy nel “Sottosopra” di Stranger Things

Spettacolo

Walter Ricci presenta “Neapolis Mambo”: il jazz partenopeo incontra i ritmi del Sud America

Tecnologia

TCL trionfa al CES 2026: innovazione e premi per TV, mobile e smart home

Società

OPPO e UNESCO insieme per l’inclusione digitale: 1.000 tablet donati in Asia e Africa

Società

“Quarta Repubblica” racconta il dramma di Crans-Montana e analizza le nuove tensioni internazionali

Motori

GR Yaris MORIZO RR: Toyota GAZOO Racing svela l’edizione speciale nata dal Nürburgring

Motori

Il nuovo Toyota Hilux debutta al Salone di Bruxelles 2026: tradizione e innovazione a zero emissioni

Motori

Volkswagen e Qualcomm siglano una lettera di intenti per la nuova era della mobilità digitale

Spettacolo

MAURO REPETTO: online il video del nuovo brano IN RIVA A TE

Motori

La nuova Mercedes-Benz CLA elettrica è “Car of the Year 2026”

Spettacolo

Jovanotti a New York: il ritorno musicale con “JOVAYORK – La musica dell’anima”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Mentre l’industria automobilistica mondiale accelera verso l’elettrificazione, un nuovo protagonista si affaccia sul mercato europeo: iCAUR, marchio nato all’interno del gruppo Chery come brand...

8 ore ago

Motori

Due ruote in Italia, 2025 a due velocità: boom dello scooter, frenata delle moto

Il mercato italiano delle due ruote chiude il 2025 a due velocità, tra segnali di resilienza e criticità strutturali che impongono una lettura più...

12 ore ago

Motori

Nuova Mazda CX-5: il SUV best-seller debutta con l’esclusivo colore Navy Blue

Mazda rafforza il successo globale della CX-5 e lo fa puntando su un’evoluzione mirata del design e su una nuova, sofisticata scelta cromatica. La...

13 ore ago

Motori

Sandra Gomez nominata Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business Dacia

Dacia annuncia un importante cambiamento nel suo management con la nomina di Sandra Gomez a Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business del marchio, a partire...

13 ore ago