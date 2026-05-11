Tom Felton protagonista della nuova campagna globale CUPRA The Chosen One

CUPRA presenta la sua nuova campagna globale The Chosen One, affidando il ruolo da protagonista all'attore britannico Tom Felton, celebre nel mondo per aver interpretato Draco Malfoy nella saga di Harry Potter. La campagna trae ispirazione da una delle scene più famose del primo film della serie, La Pietra Filosofale, ambientata nella bottega di Ollivander, dove la bacchetta magica sceglie il proprio mago.



The Chosen One ripropone quella magia, traslando il senso di scelta e appartenenza dal magico mondo dei maghi al rapporto autentico e personale che si crea fra il guidatore e la sua auto. Un legame fatto di istinto, identità e senso di appartenenza.



Felton, ormai volto iconico per intere generazioni di fan, veste i panni di colui che racconta e incarna questa connessione unica, sottolineando quanto il rapporto con la propria automobile possa diventare un simbolo di individualità. CUPRA punta così a raccontare non solo le qualità delle sue vetture, ma anche l'emozione, il carisma e la passione che legano chi guida al proprio veicolo.



La campagna The Chosen One è disponibile da oggi a livello globale sui canali ufficiali CUPRA, pronta a coinvolgere appassionati e curiosi con un racconto visivo potente e ricco di riferimenti all'immaginario magico.