Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Topolino Corallo: la nuova Fiat che porta colore e leggerezza nelle città

Published

Fiat presenta Topolino Corallo, l’ultima evoluzione dell’iconico quadriciclo elettrico che ha rivoluzionato la micromobilità urbana in Europa. Una versione ancora più vivace, intuitiva e solare che si distingue per la nuova colorazione corallo e per un rinnovato approccio alla mobilità cittadina, fatto di positività, libertà e semplicità.

Il nuovo spot “Non c’è gara” porta in scena questo spirito con una campagna diretta e interpretata da Fabio Rovazzi, che torna a essere testimonial del marchio. Girato a Sanremo, lo spot racconta la capacità della Topolino Corallo di muoversi con agilità e naturalezza tra le vie trafelate della città, confermando il suo vantaggio competitivo nei contesti urbani dove rapidità e compattezza fanno la differenza.

Il claim della campagna, “Non c’è gara”, sintetizza la superiorità di Topolino nel traffico, nei parcheggi e nei vicoli, dove l’elettrico Fiat si dimostra imbattibile. La regia di Rovazzi e del duo artistico Carlani e Dogana dona al racconto un tono pop e luminoso, mettendo però sempre al centro l’essenza della vettura: una mobilità urbana serena, allegra e sostenibile.

Olivier Francois, CEO di Fiat & CMO di Stellantis, ha dichiarato: “Con Topolino Corallo continuiamo a portare avanti l’idea di una mobilità urbana più semplice, più accessibile e decisamente più gioiosa. Topolino è un oggetto che fa sorridere, che alleggerisce la vita quotidiana e che permette a chiunque di muoversi con libertà, positività e leggerezza.”

Anche Rovazzi ha espresso entusiasmo per questa collaborazione: “Sono molto felice di tornare a essere testimonial di Fiat, una delle realtà più importanti d’Italia e un’eccellenza riconosciuta nel mondo. Sono altrettanto contento di aver avuto l’opportunità di mettere a disposizione anche la mia creatività e la mia regia per questo progetto. È uno spot che considero davvero speciale: in un mondo fatto di numeri e competizioni è bello allontanarsi e dire ‘non c’è gara’.”

Topolino Corallo rappresenta non solo un refresh estetico ma anche tecnologico. Oltre alla nuova tonalità corallo – calda, radiosa e ottimista – il modello introduce un nuovo quadro strumenti digitale da 5,7 pollici, con un’area di visualizzazione totale di 8,3”, che offre un’interfaccia più chiara, leggibile e intuitiva. È un passo avanti nel design funzionale che semplifica ulteriormente l’esperienza di guida urbana.

Nel 2025, Fiat Topolino ha consolidato la sua posizione di leader della micromobilità elettrica europea, raggiungendo una quota di mercato del 20% nel segmento dei quadricicli. In Italia, il piccolo veicolo elettrico ha conquistato il 40% del mercato, con quasi 4.000 immatricolazioni, confermando il successo della sua formula: accessibilità, sostenibilità e stile.

Con la versione Corallo, Fiat rafforza questo percorso puntando su emozione, colore e immediatezza. In un mondo automobilistico spesso dominato dalla tecnica e dalle prestazioni, Topolino sceglie di tornare all’essenza: il sorriso di chi guida.

 

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Topolino Corallo: la nuova Fiat che porta colore e leggerezza nelle città

Tecnologia

NIKON presenta il nuovo obiettivo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

Spettacolo

U2 celebrano la libertà con “Days of Ash” e il corto-documentario “Yours Eternally”

Società

Leonardo e il suono del tempo: al Museo Leonardo3 prende vita l’orologio di Da Vinci

Sport

Suzuki al 63° Trofeo Laigueglia: sostenibilità, efficienza Hybrid e passione per il ciclismo

Spettacolo

The Kooks tornano in Italia: unico concerto il 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano

Motori

Brividi ed emozioni elettriche: Opel annuncia la nuova Corsa GSE

Spettacolo

“Emigrato (Italiano)”: Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026

Senza categoria

Mazda lancia il Power Bonus sulla nuova CX-6e: fino a 3.250 euro di vantaggi 

Tecnologia

Cisco presenta nuove soluzioni per un’AI agentica sicura e intelligente

Tecnologia

Huawei presenta a Madrid il nuovo Watch GT Runner 2, lo smartwatch co-creato con Eliud Kipchoge

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Motori

Yamaha celebra la Festa del Papà con il Father&Son Weekend: avventura su due ruote tra padri e figli

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano insieme in Italia con l’“Amigas del Corazón World Tour”

Spettacolo

“Unconditional”: il nuovo thriller madre-figlia debutta su Apple TV l’8 maggio

Tecnologia

motorola signature arriva in Italia: la miglior fotocamera su uno smartphone ultrasottile premiata con DXOMARK Gold Label

Motori

La Fiat Grande Panda protagonista alla Salomon New Shapers Run 2026

Motori

Hyundai porta la sua energia alla Termal Bologna Marathon 2026 dopo il successo di Napoli

Giochi

Nintendo porta la nuova Switch 2 e due giochi esclusivi al FUTURA HUB di Casa Sanremo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Sport

Suzuki al 63° Trofeo Laigueglia: sostenibilità, efficienza Hybrid e passione per il ciclismo

Suzuki rinnova la propria alleanza con il mondo del ciclismo, partecipando al 63° Trofeo Laigueglia, una delle corse più prestigiose del calendario internazionale. L’azienda...

2 ore ago

Motori

Brividi ed emozioni elettriche: Opel annuncia la nuova Corsa GSE

Opel continua la sua corsa verso l’elettrificazione e presenta ufficialmente la nuova Opel Corsa GSE, una “hot hatch” compatta e completamente elettrica che promette...

2 ore ago

Senza categoria

Mazda lancia il Power Bonus sulla nuova CX-6e: fino a 3.250 euro di vantaggi 

Mazda rafforza la propria strategia di elettrificazione con il lancio del Power Bonus dedicato alla nuova Mazda CX-6e, presentata a Roma dopo il debutto...

3 ore ago

Motori

Yamaha celebra la Festa del Papà con il Father&Son Weekend: avventura su due ruote tra padri e figli

Un’esperienza unica per condividere la passione per le moto. In occasione della Festa del Papà, Yamaha Motor lancia il Father&Son Weekend, un evento esclusivo...

3 ore ago