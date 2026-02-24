Topolino Corallo: la nuova Fiat che porta colore e leggerezza nelle città

Fiat presenta Topolino Corallo, l’ultima evoluzione dell’iconico quadriciclo elettrico che ha rivoluzionato la micromobilità urbana in Europa. Una versione ancora più vivace, intuitiva e solare che si distingue per la nuova colorazione corallo e per un rinnovato approccio alla mobilità cittadina, fatto di positività, libertà e semplicità.

Il nuovo spot “Non c’è gara” porta in scena questo spirito con una campagna diretta e interpretata da Fabio Rovazzi, che torna a essere testimonial del marchio. Girato a Sanremo, lo spot racconta la capacità della Topolino Corallo di muoversi con agilità e naturalezza tra le vie trafelate della città, confermando il suo vantaggio competitivo nei contesti urbani dove rapidità e compattezza fanno la differenza.

Il claim della campagna, “Non c’è gara”, sintetizza la superiorità di Topolino nel traffico, nei parcheggi e nei vicoli, dove l’elettrico Fiat si dimostra imbattibile. La regia di Rovazzi e del duo artistico Carlani e Dogana dona al racconto un tono pop e luminoso, mettendo però sempre al centro l’essenza della vettura: una mobilità urbana serena, allegra e sostenibile.

Olivier Francois, CEO di Fiat & CMO di Stellantis, ha dichiarato: “Con Topolino Corallo continuiamo a portare avanti l’idea di una mobilità urbana più semplice, più accessibile e decisamente più gioiosa. Topolino è un oggetto che fa sorridere, che alleggerisce la vita quotidiana e che permette a chiunque di muoversi con libertà, positività e leggerezza.”

Anche Rovazzi ha espresso entusiasmo per questa collaborazione: “Sono molto felice di tornare a essere testimonial di Fiat, una delle realtà più importanti d’Italia e un’eccellenza riconosciuta nel mondo. Sono altrettanto contento di aver avuto l’opportunità di mettere a disposizione anche la mia creatività e la mia regia per questo progetto. È uno spot che considero davvero speciale: in un mondo fatto di numeri e competizioni è bello allontanarsi e dire ‘non c’è gara’.”

Topolino Corallo rappresenta non solo un refresh estetico ma anche tecnologico. Oltre alla nuova tonalità corallo – calda, radiosa e ottimista – il modello introduce un nuovo quadro strumenti digitale da 5,7 pollici, con un’area di visualizzazione totale di 8,3”, che offre un’interfaccia più chiara, leggibile e intuitiva. È un passo avanti nel design funzionale che semplifica ulteriormente l’esperienza di guida urbana.

Nel 2025, Fiat Topolino ha consolidato la sua posizione di leader della micromobilità elettrica europea, raggiungendo una quota di mercato del 20% nel segmento dei quadricicli. In Italia, il piccolo veicolo elettrico ha conquistato il 40% del mercato, con quasi 4.000 immatricolazioni, confermando il successo della sua formula: accessibilità, sostenibilità e stile.

Con la versione Corallo, Fiat rafforza questo percorso puntando su emozione, colore e immediatezza. In un mondo automobilistico spesso dominato dalla tecnica e dalle prestazioni, Topolino sceglie di tornare all’essenza: il sorriso di chi guida.