Topps accende Milan Games Week & Cartoomics 2025 con il collezionismo sportivo

Topps accende Milan Games Week & Cartoomics 2025 con uno stand che promette di diventare il cuore pulsante per tutti gli appassionati di carte collezionabili sportive. Al Padiglione 18, Stand F12, il brand leader mondiale del settore porta un concentrato di novità, attività esclusive e prodotti ricercatissimi, trasformando la fiera milanese in un vero paradiso per collezionisti, curiosi e neofiti.

L’evento, da sempre punto d’incontro per la community pop e gaming italiana, quest’anno punta ancora più in alto grazie alla presenza di Topps, che mette in scena un’esperienza immersiva fatta di scoperte, scambi e incontri speciali. Tra i momenti più attesi spicca il meet&greet con il celebre content creator MikeShowSha, in programma venerdì 28 novembre dalle 16 alle 18, un’occasione imperdibile per conoscere uno dei volti più amati del web e condividere insieme la passione per il collezionismo sportivo.

Protagonista assoluta dello stand è la nuova Match Attax 25/26, la collezione dedicata alle tre competizioni UEFA 2025/2026: Champions League, Europa League e Conference League. Il set rappresenta un salto evolutivo nel mondo delle card, con design rinnovati e contenuti pensati per emozionare gli appassionati di calcio europeo. Tra le carte più ricercate spiccano le Star Boy, dedicate ai giovani talenti, le Gladiator, tributo ai giocatori più impavidi, e le spettacolari Worldies, che celebrano dodici icone internazionali. A raggiungere l’apice del collezionismo ci pensano le Genuine Autograph, card con autografi originali dei protagonisti del calcio mondiale, veri cimeli destinati ai fan più esigenti.

Non mancano le rarità assolute: la linea si infiamma con le Red Hot e Cold Card, dedicate a due dei nomi più caldi del momento, Cole Palmer e Lamine Yamal, quest’ultimo protagonista di una Red Hot Card tanto esplosiva quanto la sua ascesa che lo ha consacrato campione d’Europa a soli 17 anni. Immancabili anche le iconiche Relic Player-Worn Jersey, ogni card contenente un frammento autentico di una maglia indossata in partita: un pezzo di storia calcistica che trasforma il collezionismo in vero patrimonio emotivo. A coronare l’intera collezione ritorna la leggendaria Chrome Lethal Combo – Ronaldinho & Neymar Jr, disponibile sia nella versione base, già rarissima, sia nella più esclusiva versione autografata doppia composta da soli cinque esemplari al mondo.

Per i visitatori della fiera sarà inoltre disponibile la nuovissima collezione di figurine UEFA Champions League 2025/26, un set imponente da 574 sticker che include tutte le 36 squadre partecipanti e, per la prima volta, gli sticker dedicati alla UEFA Women’s Champions League. Grande novità dell’anno è l’introduzione della versione parallela “1 of 1” degli sticker base, un’assoluta primizia per i collezionisti più appassionati. Tornano anche le esclusive Jersey-relic sticker-card, disponibili in 2.000 esemplari solo negli starter pack, insieme alle figurine delle leggende, agli Historic Hat-Trick Heroes e ai preziosi “1st Sticker”, la prima figurina ufficiale per ogni giocatore, proposta anche nella variante chrome numerata.

Tra le tante attività proposte nello stand, il mitico Card Wall “Take a Card – Leave a Card” si conferma una delle tradizioni più amate: uno spazio dove chiunque può lasciare una card e prenderne un’altra, abbracciando lo spirito autentico dello scambio. A rendere l’esperienza ancora più memorabile ci sarà anche un photobooth personalizzato, ideale per immortalare il proprio momento alla Milan Games Week & Cartoomics con uno scatto da portare a casa.

Con un mix perfetto di novità, rarità e coinvolgimento, Topps si conferma il punto di riferimento per chi vive il collezionismo come una vera passione, trasformando la fiera milanese in un viaggio emozionante dentro l’universo delle carte sportive. Un appuntamento imprescindibile per tutti coloro che vogliono scoprire il futuro del collezionismo e sentirsi parte di una community unita dallo stesso entusiasmo.