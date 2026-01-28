Connect with us

Torna il Trofeo Lancia anche nel 2026: tra tradizione, conferme e la grande novità della Rally6

Lancia rinnova il suo impegno nel mondo dei rally con il ritorno del Trofeo Lancia 2026, confermando il format che lo ha reso un successo nell’edizione precedente e introducendo un’importante novità: la nuova categoria dedicata alla Ypsilon HF Racing Rally6. Dopo una stagione 2025 da record, culminata con la conquista dei titoli Piloti e Costruttori nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, il marchio di Torino si prepara a vivere un nuovo anno all’insegna della passione e della competizione.

Il Trofeo Lancia 2026 si presenta come una perfetta sintesi tra continuità e innovazione. La protagonista resta la Ypsilon Rally4 HF, vettura che in poco tempo ha confermato il valore della sua base tecnica trasformandosi in una macchina vincente. Accanto a lei debutta la Ypsilon HF Racing Rally6, modello entry level che apre le porte del rally a un pubblico più ampio, offrendo un’occasione di crescita tanto ai giovani talenti quanto ai gentleman driver.

Il campionato sarà ospitato all’interno del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), con sei gare in calendario suddivise su cinque eventi, di cui uno a doppia manche. Il Trofeo dedicato alla Rally4 HF prenderà il via al Rally Il Ciocco, mentre la Rally6 farà il proprio debutto al Due Valli, per poi proseguire lo stesso percorso delle sorelle maggiori.

Non cambiano i punti di forza che hanno reso unico il progetto: grande visibilità, supporto concreto ai piloti, un montepremi tra i più ricchi del panorama nazionale e l’atmosfera inconfondibile del Villaggio Lancia Corse HF. Questo spazio rappresenterà ancora una volta il cuore pulsante del monomarca, con aree dedicate all’assistenza, all’hospitality e ai tifosi, trasformandosi in un punto di incontro per tutta la famiglia Lancia.

Importante la conferma del montepremi anche per la categoria Rally4, che premierà la classifica assoluta e tre categorie: Junior (under 25), Master (fino a 35 anni) ed Expert (oltre i 35 anni). Il vincitore Under 35 riceverà il prestigioso riconoscimento che gli consentirà di diventare Pilota Ufficiale Lancia nel 2027, in Italia o in Europa. Anche la nuova Rally6 avrà un proprio montepremi, con premi gara per gara e un incentivo finale dedicato al campione di categoria.

Dal punto di vista tecnico, un ruolo fondamentale sarà svolto dagli pneumatici Michelin, pronti a introdurre un nuovo prodotto sviluppato per garantire prestazioni ancora più elevate in un contesto competitivo e selettivo come quello del CIAR.

Il Trofeo Lancia 2026 si conferma così come un laboratorio di talenti e di innovazione tecnica, capace di unire la tradizione del marchio a un futuro proiettato verso l’eccellenza sportiva. Tutti i dettagli ufficiali verranno svelati in occasione del Racing Meeting in programma dal 7 all’8 febbraio 2026 alla Fiera di Vicenza, dove saranno aperte anche le iscrizioni.

Con questa nuova stagione, Lancia riafferma il proprio ruolo da protagonista nei rally italiani, mantenendo viva una storia fatta di successi, passione e voglia di competere.

