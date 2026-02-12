Tornano i Super Hybrid Days Volkswagen: febbraio all’insegna del Super Ibrido

A febbraio Volkswagen rilancia la propria iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile con il ritorno dei Super Hybrid Days, un weekend di porte aperte in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio presso tutte le Concessionarie Volkswagen italiane. Un appuntamento pensato per far conoscere da vicino l’innovativa tecnologia plug-in del marchio e le nuove opportunità di acquisto offerte dalla casa tedesca.

Durante l’Open Weekend, i visitatori potranno scoprire l’ultima generazione dell’Tiguan eHybrid e della Golf eHybrid, due modelli che uniscono la comodità dell’alimentazione tradizionale con l’efficienza della trazione elettrica, garantendo prestazioni brillanti e consumi contenuti.

Volkswagen sottolinea come la nuova Tiguan eHybrid arrivi sul mercato con 7.500 euro di Bonus Super Ibrido e una proposta a partire da 379 euro al mese, mentre la Golf eHybrid beneficia di un incentivo superiore ai 6.000 euro di Bonus con rate mensili da 339 euro.

Il cuore tecnologico della gamma si fonda su un equilibrio tra efficienza e potenza: la batteria da 19,7 kWh consente un’autonomia estesa in modalità elettrica, mentre la capacità di ricarica fino a 50 kW riduce notevolmente i tempi di attesa. Al sistema plug-in si affianca un nuovo motore 1.5 TSI che, secondo il marchio, lavora in sinergia con la batteria per offrire consumi da record anche a batteria scarica.

L’evento di febbraio rappresenta non soltanto una campagna promozionale, ma anche un momento di sensibilizzazione e confronto su un tema sempre più centrale: la transizione verso una mobilità ibrida e sostenibile. Una campagna di comunicazione inedita invita il pubblico nelle Concessionarie Volkswagen italiane, con l’obiettivo di avvicinare i clienti a una tecnologia che promette di coniugare comfort, prestazioni e rispetto per l’ambiente.

Con i Super Hybrid Days, Volkswagen ribadisce dunque la propria strategia nel campo dell’elettrificazione, offrendo al pubblico occasioni concrete per conoscere e sperimentare da vicino le potenzialità del Super Ibrido. Un invito aperto a chi desidera scoprire una nuova dimensione di guida, più efficiente, più moderna e sempre connessa al futuro della mobilità.