Toyota Aygo X Hybrid: il crossover compatto che ridefinisce la guida urbana

Toyota alza nuovamente l’asticella dell’innovazione con la nuova Aygo X Hybrid, un crossover urbano compatto che combina design audace, efficienza ai vertici della categoria e tecnologia all’avanguardia. Per la prima volta nel segmento A, debutta la motorizzazione full hybrid, portando l’elettrificazione anche sull’auto più accessibile della gamma Toyota in Europa.

Dopo aver conquistato oltre 287.000 automobilisti europei dal 2022, la Aygo X si rinnova profondamente, introducendo un powertrain full hybrid che offre un’esperienza di guida più fluida, potente ed efficiente. Il nuovo sistema ibrido, ereditato da Yaris e Yaris Cross, sostituisce il precedente motore 1.0 benzina, portando la potenza complessiva a 116 CV e consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi.

Aygo X Hybrid registra le più basse emissioni di CO₂ tra le auto non plug-in sul mercato, con appena 86 g/km secondo i dati WLTP previsti. Un risultato eccezionale, che non solo migliora l’efficienza nei consumi ma riduce anche l’impronta ambientale sull’intero ciclo di vita del veicolo.

Nonostante le dimensioni compatte e il passo invariato di 2.430 mm, Toyota ha adottato soluzioni di packaging innovative per ospitare la nuova meccanica ibrida. Le batterie sono alloggiate in posizione longitudinale sotto i sedili posteriori, mentre la batteria ausiliaria è stata spostata sotto il piano di carico per non sacrificare il volume del bagagliaio, che resta competitivo con 231 litri di capacità.

L’adozione della piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture garantisce una maneggevolezza eccezionale in ambito urbano, accentuata da un baricentro basso, un raggio di sterzata ridotto a 4,7 metri e una rigidità strutturale elevata. L’assetto è stato affinato per offrire una guida più entusiasmante, mentre nuovi interventi sull’insonorizzazione migliorano il comfort acustico a bordo.

La nuova Aygo X Hybrid è dotata dell’ultima generazione di Toyota Safety Sense, che include sistemi come Pre-Collisione, Lane Trace Assist, Road Sign Assist e, per la prima volta su questo modello, aggiornamenti over-the-air. I nuovi sistemi di assistenza alla guida proattiva e arresto di emergenza completano un pacchetto pensato per offrire sicurezza al top anche nelle citycar.

Esteticamente, la Aygo X Hybrid adotta una nuova griglia anteriore, fari ridisegnati e un cofano rivisitato, conferendole un look più deciso e raffinato. I cerchi in lega da 17 o 18 pollici e i passaruota neri ne accentuano l’identità da SUV compatto. La linea bicolore, che si estende senza interruzioni dal tetto al retrotreno, si ispira al concept delle “spezie eleganti”, con tinte distintive come Cinnamon, Jasmin, Tarragon e Lavandula.

All’interno, la Aygo X offre un abitacolo completamente rivisto, moderno e intuitivo, con quadro strumenti digitale da 7 pollici, freno di stazionamento elettrico, porte USB-C di serie e, nelle versioni superiori, ricarica wireless per smartphone, specchietti elettrici e climatizzazione con tecnologia nanoeX™ per un’aria più salubre.

Per la prima volta, Aygo X si arricchisce della versione GR SPORT, ispirata al mondo delle competizioni TOYOTA GAZOO Racing. Il nuovo allestimento si distingue per una livrea bi-tone Mustard con cofano nero, griglia con motivo G-pattern e cerchi in lega sportivi. Anche la dinamica di guida beneficia di una taratura specifica di sospensioni e sterzo, pensata per aumentare il piacere di guida senza sacrificare il comfort quotidiano.

In arrivo a fine 2025, la Aygo X Hybrid è pronta a rivoluzionare il concetto di citycar, offrendo efficienza, tecnologia e stile in un formato compatto e accessibile.