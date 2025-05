Toyota celebra 30 anni di successo con il progetto formativo Toyota Tech School

Toyota ha recentemente celebrato il trentesimo anniversario del suo progetto formativo, originariamente lanciato nel 1995 come T‑TEP (Toyota Technical Education Program) e rilanciato nel maggio 2024 con un nuovo volto, la Toyota Tech School. Il programma è un pilastro nel protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ha come obiettivo la creazione di competenze tecniche trasversali nei giovani, in un settore della mobilità in rapida evoluzione verso elettrificazione e digitalizzazione.

Il trentennale è stato commemorato con il sedicesimo Toyota Skill Contest presso l’IIS E. Ferrari di Monza, la prima scuola a partecipare al progetto nel 1995. L’evento, tenutosi il 22 e 23 maggio 2025, ha accolto venti studenti provenienti dagli istituti partecipanti, messi alla prova in sfide teoriche e pratiche. Alessandro Bernardini, sempre dell’IIS E. Ferrari, ha trionfato nell’edizione 2025 del contest, distinguendosi per eccellenza, talento e motivazione nelle prove tecniche.

Il programma Toyota Tech School ha visto un’importante crescita nel 2024 con l’ingresso di quindici nuovi istituti, portando il totale a 35 e pianificando di raggiungere 53 entro il 2026. Questo garantirà una copertura capillare del territorio italiano, con un istituto partner per ogni concessionaria Toyota. Il curriculum formativo è stato aggiornato per includere non solo la tecnologia Full Hybrid, ma anche Plug‑in Hybrid, Electric e Fuel Cell ad idrogeno. Inoltre, una nuova certificazione annuale per i docenti è stata istituita, con training presso la sede romana di Toyota, coinvolgendo già oltre cinquanta insegnanti.

Il percorso formativo, della durata di cinque anni, conferisce agli studenti la qualifica di “Addetto di manutenzione e assistenza degli autoveicoli”. Dal 1995 ad oggi, oltre 15.300 giovani hanno partecipato al programma, con 2.500 studenti attualmente attivi nel 2025. Ogni anno, circa 150 studenti hanno l’opportunità di fare uno stage nelle officine Toyota in Italia, con un gruppo selezionato che viene integrato stabilmente nella rete Toyota e Lexus. Questo dimostra l’alto livello di competenza acquisito attraverso il programma.