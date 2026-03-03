Toyota conferma la leadership tra i marchi esteri e domina il mercato full hybrid

A febbraio, il mercato automobilistico italiano registra una crescita complessiva del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, proseguendo il trend positivo iniziato a gennaio (+6,2%). In questo contesto, Toyota si conferma primo marchio estero con 11.183 immatricolazioni e una quota di mercato del 7,1%, rafforzando ulteriormente la propria posizione di riferimento nel settore.

Un risultato che trova particolare forza nel canale dei clienti privati, dove Toyota raggiunge il 9,4% di quota, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto a febbraio 2025. Questa performance è sostenuta da una gamma ormai sempre più elettrificata, capace di incontrare la crescente domanda di soluzioni sostenibili da parte dei consumatori italiani.

Nel segmento delle full hybrid, la casa giapponese consolida la sua leadership grazie a tre modelli sul podio: Yaris Cross, nuova Aygo X Hybrid e Yaris. Il mercato full hybrid rappresenta oggi il 15,1% del totale vendite, in crescita di circa tre punti sullo scorso anno, e Toyota domina questo comparto con una quota del 42,2%.

Tra i modelli, la nuova Aygo X Hybrid si distingue come protagonista assoluta: nei primi due mesi del 2026 è la Toyota più venduta, si posiziona nella top five del mercato complessivo e ottiene il terzo posto nel canale privati. Nel segmento delle citycar, la piccola ibrida si conferma al terzo posto con una quota del 16,3%, più di sei punti superiore all’anno precedente, a testimonianza del successo del nuovo modello e dell’interesse rinnovato degli italiani per le vetture compatte. Le small car, infatti, rappresentano oggi il 21,4% del mercato totale, in crescita di circa dieci punti rispetto a un anno fa.

“In un mercato che segna a febbraio una crescita considerevole, confermiamo la nostra leadership tra i marchi esteri e nello stesso tempo registriamo una crescita rilevante del mercato privati che rappresenta oggi il 70% della nostra mix di vendita. Notiamo positivamente anche la crescita continua e costante della proposta full hybrid che porta con sé importanti vantaggi per l’ambiente e che ormai sfiora il 20% del mercato totale da inizio anno e di cui ci confermiamo leader con il 42% di quota e tre nostre vetture sul podio, tra cui la nuova Aygo X Hybrid, la più venduta da inizio anno e che sta superando le nostre migliori aspettative.”

Anche il marchio Lexus mantiene solide performance nel comparto premium, che segna un incremento di circa l’8% a febbraio. Con 540 unità immatricolate e una quota del 2,1%, il brand di lusso del gruppo conferma i risultati dello scorso anno, consolidando la propria presenza sul mercato.

In conclusione, i dati di febbraio evidenziano come Toyota continui a rappresentare un punto di riferimento nel panorama automobilistico italiano, grazie a una strategia incentrata sull’ibrido e su un’offerta capace di coniugare sostenibilità, innovazione e concretezza commerciale.