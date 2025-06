Toyota consolida la leadership sul mercato ibrido in Italia a Maggio

Nel mese di maggio, Toyota si conferma leader nel settore automobilistico italiano, un risultato trainato principalmente dalla sua forte presenza nel mercato delle auto ibride. Con 11.098 immatricolazioni a maggio, il marchio giapponese detiene una quota di mercato del 7,9%, consolidandosi come primo importatore. Questo successo è principalmente attribuibile alla performance dei modelli Full Hybrid come la Yaris Cross e la Yaris, che occupano rispettivamente il primo e il secondo posto nella classifica delle vendite, con 3.320 e 3.003 unità vendute.

La presenza di Toyota non si limita a una predominanza nazionale, ma si estende anche a livello locale, dove è diventata il marchio leader in 18 città italiane, tra cui Roma, Milano, Bologna e Firenze. Recentemente, anche città come Bergamo, Cagliari e Verona sono entrate a far parte di questa lista.

Il brand premium del Gruppo Toyota, Lexus, continua a registrare una crescita significativa. A maggio, Lexus ha realizzato 612 immatricolazioni, acquisendo una quota di mercato del 2,2%, con un aumento del 47% rispetto all’anno precedente. La performance di Lexus è principalmente sostenuta dal successo del modello LBX, che rappresenta circa il 50% delle vendite del marchio nel segmento B-Suv alto di gamma.

Anche il mercato delle auto ibride offre nuove opportunità, con i plug-in hybrid che hanno superato le vendite delle auto elettriche pure. Su questo tema, l’Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia ha dichiarato: “Anche a maggio ci confermiamo primo importatore in un mercato in continua trasformazione, dove le motorizzazioni elettrificate diventano sempre più importanti, grazie alla leadership nel Full Hybrid e all’ottima performance nel Plug-in Hybrid, mercato in costante crescita che questo mese ha superato l’elettrico puro. Risultati che confermano l’efficacia della strategia multi-tecnologica su cui in Toyota abbiamo puntato da sempre.”