Toyota e KINTO rinnovano l’impegno per la sicurezza stradale con il progetto “Tieni in Gioco la Vita”

Toyota Motor Italia e KINTO continuano il loro impegno nella promozione della sicurezza stradale tra i giovani, rinnovando per il terzo anno consecutivo il loro supporto al progetto educativo “Tieni in Gioco la Vita”, promosso da AS Roma e Automobile Club Roma. Questo progetto è nato per aumentare la consapevolezza dei neopatentati riguardo ai rischi legati alla guida e per incentivare comportamenti responsabili, rispondendo ai dati allarmanti che ogni anno a Roma registrano oltre 13.000 incidenti, più di 16.000 feriti e circa 150 vittime, molte delle quali tra i più giovani.

L’edizione del progetto svoltasi il 27 marzo ha visto la partecipazione di oltre 140 studenti provenienti da tre istituti superiori della Capitale: il Liceo Scientifico Keplero, l’Istituto Pacinotti Archimede e il Liceo Classico e Scientifico Socrate. Il percorso formativo si è articolato in due sessioni: una teorica presso la Biblioteca Arcipelago Auditorium (VIII Municipio) e una pratica nell’area di Viale delle Accademie, dove i partecipanti hanno avuto l’opportunità di affrontare prove di guida sicura con il supporto di istruttori qualificati.

A disposizione degli studenti sono state messe quattro vetture della gamma Toyota, perfette per i neopatentati: due Aygo X e due Yaris Cross con tecnologia Full Hybrid, brandizzate con i loghi di Toyota, KINTO e AS Roma. Questi veicoli sono stati scelti per le loro caratteristiche di sicurezza, comfort e sostenibilità, aspetti che rendono Toyota un marchio all’avanguardia nella protezione degli utenti della strada.

Per Toyota, la sicurezza rappresenta uno degli elementi cardine della mobilità del futuro. Un futuro che deve essere accessibile, sostenibile e, soprattutto, pensato per le persone: privo di barriere, attento all’ambiente e in grado di proteggere tutti gli utenti della strada, dai conducenti ai pedoni, dai passeggeri ai ciclisti.

Questa visione prende forma attraverso un continuo investimento in innovazione tecnologica, traducendosi nello sviluppo di soluzioni avanzate per l’assistenza alla guida, progettate per prevenire i rischi e ridurre concretamente il numero di incidenti.

Un esempio concreto di questo impegno è rappresentato dal sistema Toyota T-Mate, una suite evoluta di tecnologie che include il pacchetto Toyota Safety Sense e una gamma completa di ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Questi dispositivi, presenti su tutta la gamma Toyota, supportano attivamente il guidatore in ogni contesto: in città, in autostrada o durante le manovre di parcheggio.

Le funzionalità più avanzate di questi sistemi comprendono il Pre-Collision System, che rileva potenziali ostacoli e interviene per evitare impatti, il Proactive Driving Assist, che regola accelerazione, frenata e sterzo in presenza di pericoli, e l’Emergency Driving Stop System, che arresta il veicolo in caso di inattività del conducente, attivando segnali di emergenza e sbloccando le portiere per facilitare i soccorsi. Un’altra tecnologia innovativa è il Rear Seat Reminder System, che avvisa il conducente se qualcosa o qualcuno è stato dimenticato sul sedile posteriore, mentre il Safe Exit Assist rileva il sopraggiungere di veicoli o biciclette al momento dell’apertura di una portiera.

Queste tecnologie non solo tutelano gli occupanti del veicolo, ma migliorano la sicurezza stradale complessiva, contribuendo a costruire una mobilità inclusiva, accessibile e sicura per ogni individuo.

Il progetto “Tieni in Gioco la Vita” si inserisce pienamente in questa visione di una mobilità più sicura e responsabile. È parte di un impegno più ampio, condiviso da Toyota, KINTO e AS Roma, che comprende anche iniziative come “Unstoppable” e “Superiamo gli Ostacoli”, mirate a garantire il diritto alla mobilità per tutti. Queste attività spaziano dai trasporti gratuiti per i tifosi con disabilità, alle iniziative di volontariato e sostegno alla comunità locale.

La flotta impiegata in queste iniziative è composta principalmente da veicoli Full Hybrid, contribuendo così a un impatto ambientale ridotto e a spostamenti più sostenibili per i tifosi. Con queste azioni, Toyota e KINTO continuano a dimostrare il loro impegno per una mobilità più sicura, sostenibile e accessibile, rafforzando il legame con la comunità e i valori di responsabilità e sicurezza.