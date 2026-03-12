Toyota Italia celebra la Giornata Internazionale della Donna rinnovando il proprio impegno per la diversità e l’inclusione

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Toyota Italia ha promosso una settimana di iniziative dedicate al potere delle parole, delle azioni e delle scelte capaci di valorizzare l’unicità delle persone. Un percorso di sensibilizzazione che mette al centro la costruzione di una cultura aziendale sempre più inclusiva, dove competenza, visione e determinazione possano emergere senza pregiudizi, discriminazioni o disparità.

Per il gruppo giapponese, infatti, la promozione della diversità, dell’equità e dell’inclusione non rappresenta soltanto una dichiarazione d’intenti, ma un pilastro concreto della propria identità aziendale. La volontà di creare un ambiente di lavoro equo e aperto alle differenze è parte integrante del DNA di Toyota e si traduce in iniziative che coinvolgono dipendenti, partner e territorio.

Tra le attività promosse, anche quest’anno Lexus rinnova il proprio impegno al fianco di WeWorld sostenendo la campagna “We Stand Together”, lanciata in occasione dell’International Women’s Day 2026 con l’obiettivo di promuovere autodeterminazione e parità a partire dal riconoscimento del valore individuale. Dal 9 al 13 marzo, nella sede di Toyota Italia, è tornata inoltre “Spin the World”, la pedalata solidale che trasforma l’impegno personale in un aiuto concreto. Per ogni minuto trascorso sui pedali, le aziende del gruppo devolvono infatti un contributo economico a WeWorld, sostenendo progetti dedicati all’empowerment femminile e al contrasto della violenza sulle donne.

Il percorso di riflessione è stato arricchito anche da un momento di confronto culturale. Martedì 10 marzo, presso l’Auditorium Mirai, Toyota Italia ha ospitato Flavia Trupia, retorica e divulgatrice, per un incontro dedicato al ruolo della parola nella costruzione della cultura e nella promozione della libertà di scelta. Durante l’appuntamento è stato presentato anche il monologo “Le Sbroccate”, un racconto ironico e incisivo che mette in evidenza come il maschilismo continui ancora oggi a limitare i diritti delle donne, richiamando l’attenzione sui temi della Diversità, Equità e Inclusione nei diversi contesti sociali.

L’impegno di Toyota Italia sul fronte della parità di genere prosegue inoltre attraverso il rinnovo del programma Inspiring Girls, sviluppato in collaborazione con Valore D. L’iniziativa, ampliata nel 2026, coinvolge 28 testimonial provenienti dalle società del Gruppo Toyota e dalle concessionarie Toyota e Lexus, con l’obiettivo di ispirare le nuove generazioni e promuovere modelli femminili positivi e diversificati.

Con queste iniziative e con un sistema di wellbeing e welfare aziendale pensato per favorire il work-life balance, Toyota Italia conferma la propria volontà di valorizzare il contributo unico di ogni persona e di promuovere una leadership sempre più inclusiva.

“Da sempre in Toyota crediamo nell’importanza della persona. Rappresenta il vero capitale di un sistema, che sia un’azienda, un’istituzione o qualsiasi altra realtà. Ma avere al centro la persona significa valorizzarne l’unicità e creare un ambiente in cui sia rispettata e valorizzata, garantendo pari opportunità per tutti”, dichiara Ilaria Bono, People, Legal, Corporate & External Affairs General Manager di Toyota Motor Italia. “Le iniziative di questa settimana sono un piccolo tassello di un impegno quotidiano e concreto, portato avanti attraverso programmi di formazione e sviluppo, insieme a iniziative di welfare e wellbeing pensate per esaltare il potenziale di ogni dipendente. Ricercare attivamente punti di vista nuovi e diversi, favorendo lo scambio professionale e culturale tra persone con background differenti, è infatti fondamentale per rafforzare la nostra capacità di innovare e aumentare la produttività”.