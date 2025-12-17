Connect with us

Toyota porta energia e innovazione sulle piste con lo SnowBeat Tour by RDS

Published

A partire dal 28 dicembre, l’energia e l’intrattenimento dello SnowBeat Tour powered by RDS animeranno alcune delle più celebri località sciistiche italiane, in un evento che unisce musica, sport e tecnologia. Quest’anno, l’appuntamento invernale è arricchito dalla partecipazione di Toyota come sponsor ufficiale, pronta a presentare al grande pubblico due dei suoi modelli più innovativi: il nuovo Toyota C-HR+ e il nuovo Toyota Rav4.

Il tour farà tappa in quattro destinazioni iconiche: Bormio (28-29 dicembre), Passo del Tonale (17-18 gennaio), Folgaria (21-22 febbraio) e Tarvisio (7-8 marzo). In ognuna di queste località verrà allestito un villaggio esperienziale ricco di attività giornaliere, giochi, aree interattive e gadget pensati per il pubblico di ogni età. Il sabato, il villaggio si trasformerà in un vero e proprio après-ski firmato RDS, dove musica e divertimento si uniranno alla scoperta delle ultime novità Toyota.

Toyota C-HR+, che farà la sua prima apparizione nazionale proprio durante le tappe del Winter Tour, rappresenta una delle più importanti novità del marchio giapponese nell’ambito della mobilità elettrica. Disponibile al pubblico per la prima volta, questo modello 100% elettrico incarna la filosofia di un brand che continua a spingere sull’innovazione tecnologica e sulla sostenibilità.

Accanto al C-HR+, sarà possibile ammirare anche il nuovo Toyota Rav4, uno dei SUV più apprezzati al mondo, giunto alla sesta generazione. Il modello verrà proposto sia in versione Full Hybrid che Plug-in Hybrid, testimoniando ancora una volta la strategia multitecnologica dell’azienda.

Toyota conferma così il suo ruolo di leader nel mercato dei veicoli elettrificati, offrendo soluzioni che rispondono alle diverse esigenze dei consumatori e coniugano efficienza, design e performance. I due modelli protagonisti dello SnowBeat Tour incarnano pienamente questo approccio, unendo tradizione e innovazione in un contesto altamente dinamico come quello delle località sciistiche italiane.

“Toyota sarà sponsor dello SnowBeat Tour by RDS che quest’anno porterà l’energia e l’intrattenimento della Radio 100% Grandi Successi in 4 famose località sciistiche italiane a partire dal 28 dicembre… centro di gravità del Tour sarà un villaggio esperienziale ricco di attività quotidiane, giochi e tanti gadget, che il sabato si trasformerà in un vero e proprio après-ski, quest’anno impreziosito dalla presenza di Toyota e dei suoi fantastici nuovi prodotti.”

Con questa collaborazione, Toyota non solo consolida la propria presenza nel mondo degli eventi sportivi e del lifestyle, ma ribadisce anche la sua missione di promuovere una mobilità sostenibile attraverso iniziative capaci di coinvolgere e ispirare il pubblico. Lo SnowBeat Tour by RDS si conferma così non solo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sci e musica, ma anche un’occasione per conoscere da vicino il futuro dell’ automotive firmato Toyota.

In this article:, , ,
