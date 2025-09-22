Connect with us

Toyota svela la nuova GR Yaris MY25: innovazione e passione in pista

All’autodromo di Vairano, lo scorso sabato 20 settembre, Toyota ha regalato ai possessori della GR Yaris TGRI Limited Edition una giornata all’insegna della passione per i motori. Un evento esclusivo che ha permesso ai partecipanti di provare in pista diverse versioni della GR Yaris e di vivere l’adrenalina degli hot laps a bordo della GR Yaris Rally2, protagonista del Campionato Italiano Rally insieme al Team Gazoo Racing Italy.

La cornice perfetta per svelare al pubblico italiano la nuova Toyota GR Yaris MY25, l’ultima evoluzione della sportiva giapponese che dal 2020 ha saputo conquistare appassionati e piloti grazie a un continuo percorso di perfezionamento basato sui dati delle competizioni, sul feedback diretto dei driver professionisti e sull’analisi dei componenti impiegati in gara.

La nuova GR Yaris 2025 introduce innovazioni tecniche pensate per esaltare la precisione di guida e il piacere al volante. Tra queste, spiccano i bulloni speciali ad alta rigidità per un fissaggio più stabile del telaio, sospensioni riviste per un migliore controllo dinamico e ammortizzatori regolati per coniugare sportività e comfort. Anche il servosterzo elettrico è stato ottimizzato grazie al contributo di piloti esperti, garantendo maggiore linearità e un feeling più diretto.

La versione Circuit conferma la sua impostazione sportiva ma aggiunge di serie il volante e i sedili riscaldati, dettagli che rendono l’esperienza di guida ancora più completa. La grande novità è però l’allestimento Aero Performance, sviluppato grazie al know-how maturato nelle competizioni e arricchito da soluzioni tecniche che migliorano aerodinamica, raffreddamento e stabilità. Il cofano in fibra di carbonio con griglia e condotto di raffreddamento ottimizza la dispersione del calore del motore, mentre lo spoiler anteriore riduce la portanza e il grande alettone posteriore regolabile garantisce stabilità alle alte velocità e in frenata. Completano il pacchetto un nuovo sottoscocca ispirato alle vetture della Super Taikyu Series e condotti aerodinamici tra ruota e portiera che migliorano la direzionalità in ingresso curva.

Elemento distintivo della GR Yaris MY25 Aero Performance è anche il freno a mano verticale, sviluppato con l’esperienza maturata nel WRC e pensato per gli amanti del drifting, ora disponibile di serie. Non mancano le novità sul fronte sicurezza: il pacchetto Toyota Safety System 3 (TSS3) include Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert e Safety Exit Assistance, a cui si aggiunge un impianto audio JBL con otto altoparlanti.

La Toyota GR Yaris MY25 è già disponibile sul mercato italiano con un prezzo di partenza di 52.000 euro per l’allestimento Circuit e 58.000 euro per la versione Aero Performance. Quest’ultima può essere ulteriormente personalizzata con cerchi forgiati al costo di 4.000 euro.

