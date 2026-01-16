Toyota Yaris 2026: più stile, doppia tecnologia ibrida e nuovi dettagli premium

L’iconica Toyota Yaris si prepara a un nuovo passo evolutivo con un aggiornamento di gamma che punta a consolidare la sua reputazione di vettura simbolo di innovazione, sicurezza e qualità nel segmento delle compatte. La versione 2026 introduce importanti novità stilistiche, tecnologiche e di denominazione degli allestimenti, rafforzando ulteriormente il ruolo di questo modello come pilastro dell’offerta Toyota in Europa.

La Yaris 2026 conferma la filosofia del marchio di combinare stile distintivo e tecnologia avanzata. Dalla prima generazione del 1999, la vettura è stata protagonista di soluzioni pionieristiche, dalla sicurezza ai sistemi Full Hybrid, fino alla piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture (TNGA). Anche la quarta generazione, prodotta in Europa per il mercato europeo, continua su questa strada, mantenendo l’obiettivo di offrire efficienza e piacere di guida in un formato compatto e urbano.

La gamma 2026 si distingue per una proposta dual-hybrid, studiata per soddisfare esigenze diverse. Il propulsore Hybrid 115 privilegia l’efficienza e la riduzione delle emissioni, mentre l’unità Hybrid 130 garantisce accelerazioni più brillanti e una guida più dinamica. Questo approccio permette alla Yaris di offrire un equilibrio ideale tra prestazioni e consumo, confermandosi tra le leader nella categoria per efficienza.

Importante anche la ridefinizione degli allestimenti, ora in linea con la nuova identità di brand Toyota. La gamma è articolata in Yaris (entry grade), Icon, Premium e GR Sport. Tutte le versioni beneficiano di miglioramenti concreti nella dotazione di serie, come i retrovisori laterali richiudibili elettricamente e la regolazione in altezza dei sedili anteriori, elementi che aumentano comfort e praticità quotidiana.

La versione Icon assume un ruolo centrale nella strategia di prodotto, arricchendosi di equipaggiamenti tecnologici avanzati: Smart Entry & Push Button, Wireless Charger, sistema audio con sei altoparlanti e illuminazione interna Ambient Light. A completare l’esperienza, nuovi cerchi in lega da 17 pollici con finitura in cromo scuro donano un aspetto più deciso, mentre gli interni si distinguono per sedili di forma sportiva, tessuti migliorati e cuciture grigie dal design raffinato.

Un’altra novità significativa riguarda la sicurezza: la Yaris 2026 introduce la Driver Monitor Camera, un sistema che, grazie a una telecamera interna, controlla costantemente il livello di attenzione del guidatore. In caso di distrazione, stanchezza o sonnolenza, il sistema è in grado di rilevare i segnali d’allarme e di intervenire per aumentare la sicurezza. Questo dispositivo si integra nel pacchetto Toyota T-Mate, che include i più recenti sistemi di assistenza alla guida Toyota Safety Sense.

Sul fronte estetico, la vettura guadagna il nuovo e sofisticato colore Celestite Grey, disponibile per tutta la gamma, e l’esclusiva combinazione bi-tone Everest Green & Black, riservata alla configurazione Premium che sarà protagonista nella comunicazione nazionale.

Nonostante l’incremento di contenuti tecnologici e di qualità, la Yaris di ingresso mantiene un prezzo competitivo, a partire da 19.950 euro grazie al contributo della Casa e dei concessionari in caso di permuta o rottamazione, nell’ambito della promozione “Qualunque sia l’usato”. Un segnale chiaro dell’impegno Toyota nel mantenere un’elevata accessibilità ai propri modelli.

La nuova Toyota Yaris 2026 è già ordinabile in tutta la rete ufficiale, con avvio della produzione previsto per marzo. Con il suo mix di design evoluto, tecnologia ibrida di ultima generazione e soluzioni di comfort e sicurezza di alto livello, continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama delle compatte europee e un pilastro del successo di Toyota nel vecchio continente.