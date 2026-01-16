Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Toyota Yaris 2026: più stile, doppia tecnologia ibrida e nuovi dettagli premium

Published

L’iconica Toyota Yaris si prepara a un nuovo passo evolutivo con un aggiornamento di gamma che punta a consolidare la sua reputazione di vettura simbolo di innovazione, sicurezza e qualità nel segmento delle compatte. La versione 2026 introduce importanti novità stilistiche, tecnologiche e di denominazione degli allestimenti, rafforzando ulteriormente il ruolo di questo modello come pilastro dell’offerta Toyota in Europa.

La  Yaris 2026 conferma la filosofia del marchio di combinare stile distintivo e tecnologia avanzata. Dalla prima generazione del 1999, la vettura è stata protagonista di soluzioni pionieristiche, dalla sicurezza ai sistemi Full Hybrid, fino alla piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture (TNGA). Anche la quarta generazione, prodotta in Europa per il mercato europeo, continua su questa strada, mantenendo l’obiettivo di offrire efficienza e piacere di guida in un formato compatto e urbano.

La gamma 2026 si distingue per una proposta dual-hybrid, studiata per soddisfare esigenze diverse. Il propulsore Hybrid 115 privilegia l’efficienza e la riduzione delle emissioni, mentre l’unità Hybrid 130 garantisce accelerazioni più brillanti e una guida più dinamica. Questo approccio permette alla Yaris di offrire un equilibrio ideale tra prestazioni e consumo, confermandosi tra le leader nella categoria per efficienza.

Importante anche la ridefinizione degli allestimenti, ora in linea con la nuova identità di brand Toyota. La gamma è articolata in Yaris (entry grade), Icon, Premium e GR Sport. Tutte le versioni beneficiano di miglioramenti concreti nella dotazione di serie, come i retrovisori laterali richiudibili elettricamente e la regolazione in altezza dei sedili anteriori, elementi che aumentano comfort e praticità quotidiana.

La versione Icon assume un ruolo centrale nella strategia di prodotto, arricchendosi di equipaggiamenti tecnologici avanzati: Smart Entry & Push Button, Wireless Charger, sistema audio con sei altoparlanti e illuminazione interna Ambient Light. A completare l’esperienza, nuovi cerchi in lega da 17 pollici con finitura in cromo scuro donano un aspetto più deciso, mentre gli interni si distinguono per sedili di forma sportiva, tessuti migliorati e cuciture grigie dal design raffinato.

Un’altra novità significativa riguarda la sicurezza: la Yaris 2026 introduce la Driver Monitor Camera, un sistema che, grazie a una telecamera interna, controlla costantemente il livello di attenzione del guidatore. In caso di distrazione, stanchezza o sonnolenza, il sistema è in grado di rilevare i segnali d’allarme e di intervenire per aumentare la sicurezza. Questo dispositivo si integra nel pacchetto Toyota T-Mate, che include i più recenti sistemi di assistenza alla guida Toyota Safety Sense.

Sul fronte estetico, la vettura guadagna il nuovo e sofisticato colore Celestite Grey, disponibile per tutta la gamma, e l’esclusiva combinazione bi-tone Everest Green & Black, riservata alla configurazione Premium che sarà protagonista nella comunicazione nazionale.

Nonostante l’incremento di contenuti tecnologici e di qualità, la Yaris di ingresso mantiene un prezzo competitivo, a partire da 19.950 euro grazie al contributo della Casa e dei concessionari in caso di permuta o rottamazione, nell’ambito della promozione “Qualunque sia l’usato”. Un segnale chiaro dell’impegno Toyota nel mantenere un’elevata accessibilità ai propri modelli.

La nuova Toyota Yaris 2026 è già ordinabile in tutta la rete ufficiale, con avvio della produzione previsto per marzo. Con il suo mix di design evoluto, tecnologia ibrida di ultima generazione e soluzioni di comfort e sicurezza di alto livello, continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama delle compatte europee e un pilastro del successo di Toyota nel vecchio continente.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Tecnologia

Twinkly lancia FX Wizard Enhanced: la nuova esperienza di illuminazione smart

Motori

La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Giochi

ASUS lancia i nuovi monitor gaming OLED ROG

Spettacolo

MADISON BEER: è uscito oggi il suo quarto album in studio “LOCKET”

Spettacolo

FILMMASTER firma la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

ROBBIE WILLIAMS: è uscito a sorpresa il suo nuovo e attesissimo album di inediti “BRITPOP”

Tecnologia

Huawei presenta tre nuovi gioielli tecnologici: lusso, produttività e fotografia al top

Spettacolo

Laura Pausini lancia “La Dernière Chanson (Due Vite)” con Julien Lieb e annuncia “IO CANTO 2” 

Motori

Nissan chiude il 2025 consolidando la leadership nei crossover elettrificati

Motori

Non solo ELO: la creatività e l’innovazione di Citroën al Salone Rétromobile

Giochi

King of Tokyo: il celebre gioco da tavolo diventa videogioco nel 2026

Spettacolo

BTS annunciano il nuovo album “ARIRANG” e un tour mondiale negli stadi

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Toyota Yaris 2026: più stile, doppia tecnologia ibrida e nuovi dettagli premium

Motori

Volkswagen avvia un progetto europeo per migliorare la sicurezza stradale grazie ai dati dei veicoli

Spettacolo

GEOLIER: fuori oggi ovunque “TUTTO È POSSIBILE”, il suo quarto attesissimo disco

Spettacolo

HARRY STYLES: il 6 marzo esce il suo attesissimo nuovo album “KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”

Motori

Kia celebra 25 anni di partnership e innovazione agli Australian Open 2026

Spettacolo

PLANET FUNK: esce domani 16 gennaio il nuovo album “BLOOOM”

Tecnologia

Midland celebra 20 anni di interfoni moto e lancia innovazioni a MBE 2026

Società

Consiglio di Stato conferma: ampliati dal 1976 i confini del Parco Nazionale d’Abruzzo nel versante laziale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Nissan chiude il 2025 consolidando la leadership nei crossover elettrificati

Il 2025 è stato un anno cruciale per Nissan in Italia, un periodo in cui il marchio giapponese ha rafforzato la propria posizione di...

2 ore ago

Motori

Non solo ELO: la creatività e l’innovazione di Citroën al Salone Rétromobile

Citroën torna protagonista al Salone Rétromobile 2026 con uno spazio espositivo di 512 m² dedicato all’ingegno, alla creatività e all’innovazione che hanno segnato il...

2 ore ago

Motori

Volkswagen avvia un progetto europeo per migliorare la sicurezza stradale grazie ai dati dei veicoli

Il Gruppo Volkswagen annuncia una nuova iniziativa paneuropea volta a potenziare la sicurezza stradale attraverso l’analisi dei dati raccolti dai propri veicoli. Dopo i...

3 ore ago

Motori

Kia celebra 25 anni di partnership e innovazione agli Australian Open 2026

Kia celebra un traguardo storico: venticinque anni di partnership con gli Australian Open, uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale. Per l’occasione, la...

3 ore ago