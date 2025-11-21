Connect with us

Tra skyline e sabbia: la Cayenne Electric fa il suo debutto dal vivo a Dubai

Dubai diventa il palcoscenico internazionale per la prima apparizione pubblica della nuova Porsche Cayenne Electric, il SUV completamente elettrico che inaugura una nuova era per la casa di Stoccarda. La metropoli emblema di modernità e innovazione ha accolto il debutto del modello tra dune e skyline, nel perfetto equilibrio tra tecnologia e avventura.

A un’ora dalla città, nel cuore del deserto, la Cayenne Electric ha dato dimostrazione delle proprie straordinarie capacità. In condizioni estreme, con pendenze oltre i 25 gradi e temperature superiori ai 40 gradi, il nuovo SUV ha messo in mostra prestazioni elettriche di livello superiore. “Sulle dune, la Cayenne Electric si guida come se fosse una vettura molto più leggera”, ha dichiarato Michael Schätzle, Vice President Linea di Prodotto Cayenne. “Questa estrema maneggevolezza ha sorpreso anche noi. Soprattutto in situazioni caratterizzate da basse velocità e ampi angoli di sterzata, la Cayenne Electric dimostra un livello di controllo che non avevamo mai riscontrato prima in queste condizioni”.

Un SUV, due anime: la Cayenne Electric coniuga il comfort e la reattività di una berlina sportiva con la naturale vocazione off-road di ogni generazione Cayenne. Il risultato è un veicolo capace di affrontare con la stessa sicurezza tanto le strade urbane quanto le superfici sabbiose del deserto.

Il nuovo sistema di trazione della Cayenne Turbo Electric eroga fino a 850 kW (1.156 CV) e 1.500 Nm di coppia, offrendo una potenza immediata e modulabile con precisione. La modalità di guida «Sand» e il pedale dell’acceleratore sensibile garantiscono il massimo controllo, consentendo al sistema di regolare automaticamente lo slittamento per una trazione ottimale anche su superfici cedevoli.

I prototipi testati nel deserto montavano pneumatici estivi standard, completati dal sistema di sospensioni pneumatiche adattive con regolazione elettronica PASM, che permette di aumentare l’altezza da terra fino a 245 millimetri. Le reazioni dei tecnici sono state entusiastiche, grazie alle prestazioni off-road elevate e all’equilibrio dinamico in ogni situazione.

Sulla versione Turbo, la trazione raggiunge nuovi livelli grazie al sistema Porsche Active Ride, disponibile come optional. “La carrozzeria rimane praticamente sospesa in aria”, ha spiegato Schätzle. “Le irregolarità del terreno vengono compensate direttamente sulle ruote, in modo che la carrozzeria rimanga stabile e che il carico sulle ruote subisca meno variazioni”. Il risultato è una guida fluida e costantemente sotto controllo, persino tra le dune più difficili.

La Cayenne Electric mette in campo una serie di innovazioni tecnologiche per garantire prestazioni elevate, sicurezza e comfort in ogni condizione. Il nuovo Porsche Traction Management (ePTM) è cinque volte più rapido dei sistemi tradizionali e supporta varie modalità fuoristrada, tra cui “Gravel”, “Sand”, “Mud” e “Rocks”. Il pacchetto Off-road prevede un angolo di attacco aumentato, protezioni rinforzate e una sezione frontale ottimizzata per un migliore flusso d’aria e raffreddamento.

La batteria da 113 kWh ad alta tensione adotta una nuova strategia di raffreddamento che utilizza due piastre per modulo, migliorando l’efficienza termica e la gestione della temperatura. Il raffreddamento diretto a olio, derivato dalle competizioni, permette inoltre una potenza costante e prolungata del motore elettrico posteriore della Cayenne Turbo.

Il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) completa il profilo tecnologico del SUV, agendo in sinergia con il differenziale autobloccante e il sistema frenante per ottimizzare la trazione e la stabilità anche su superfici scivolose.

Con questa nuova generazione, Porsche ridefinisce il concetto di SUV elettrico: prestazioni sportive, emissioni zero e autentiche capacità off-road. La Cayenne Electric non rappresenta soltanto l’evoluzione naturale della gamma, ma un punto di svolta per l’intero segmento.

 

