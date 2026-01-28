Connect with us

Trionfo Opel nel 2025: il Mokka GSE conquista il Volante d’Oro e il marchio brilla con Grandland e Frontera

Un 2025 da ricordare per Opel. La casa tedesca, parte del gruppo Stellantis, celebra un anno di successi grazie al riconoscimento internazionale ottenuto dal suo trio di SUV elettrificati: New Mokka GSE, Grandland e Frontera. I tre modelli hanno conquistato esperti e clienti, affermandosi come protagonisti nel segmento dei veicoli a zero emissioni.

La vittoria più prestigiosa è quella del nuovo Opel Mokka GSE, che si è aggiudicato il rinomato *Volante d’Oro 2025* nella categoria “Migliore Small Car”. Il SUV compatto, definito come la Opel di produzione completamente elettrica più veloce di sempre, raggiunge i 200 km/h e offre prestazioni paragonabili a quelle della versione da competizione Mokka GSE Rally. Questo traguardo conferma la strategia audace del marchio nel coniugare sportività e sostenibilità. Inoltre, il Mokka ha ricevuto un ulteriore riconoscimento dai lettori della rivista *auto motor und sport*, che lo hanno votato come *Migliore Innovazione di Design 2025* nella categoria “Small SUV/Crossover”.

Anche l’Opel Grandland ha vissuto un anno eccezionale. Dopo aver vinto nel 2024 il *Volante d’Oro* nella categoria “Migliore Auto sotto i €50.000”, il SUV top di gamma ha proseguito nel suo percorso di successi. Il 2025 ha visto il Grandland ricevere il prestigioso *DVN Award* per i suoi fari a matrice *Intelli-Lux HD*, riconosciuti come *Migliori Fari Anteriori* grazie alla tecnologia antiriflesso con oltre 50.000 elementi luminosi. Il sistema, capace di adattare intensità e direzione della luce alle condizioni di guida, ha stabilito nuovi standard in termini di sicurezza e innovazione.

Sul fronte dell’elettrificazione, la versione *Grandland Electric Long Range* ha conquistato la giuria dei *Great British Fleet Awards 2025* nel Regno Unito, ottenendo il titolo di *Miglior SUV medio EV*. Il modello, con un’autonomia fino a 694 chilometri WLTP e trazione integrale totalmente elettrica, rappresenta l’avanguardia tecnologica di Opel nel campo dei veicoli elettrici. Pochi mesi dopo, il successo è stato confermato ai *Company Car & Van Awards* dove il Grandland è stato nominato *Auto Media dell’Anno 2026*.

Non da meno il terzo protagonista del trio, Opel Frontera, definito come il SUV accessibile e adatto alle famiglie europee. Con spazio fino a sette posti, soluzioni pratiche e sedili ergonomici *Intelli-Seat*, il Frontera è stato premiato ai *News UK Motor Awards 2025* come *Value Car of the Year*. Il riconoscimento è arrivato per l’impegno del marchio nel rendere la mobilità elettrica alla portata di tutti. A livello continentale, il modello ha ottenuto anche i titoli di *Auto dell’Anno 2025* in Croazia e *Miglior SUV Compatto* ai premi *Test the Best 2025* di Auto Bild Bulgaria.

Un anno di trionfi, dunque, per Opel, che con il Mokka GSE, il Grandland e il Frontera si conferma protagonista indiscussa nel panorama automobilistico europeo. Il 2025 ha segnato l’affermazione di una nuova identità elettrificata, con modelli che uniscono design, performance e innovazione tecnologica. La casa di Rüsselsheim continua così il suo percorso verso un futuro sostenibile, portando nel 2026 l’entusiasmo e la solidità di un marchio capace di reinventare la guida moderna.

