Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Triumph dà il via alla stagione: Open Weekend il 7 e 8 marzo con la nuova Trident 800

Published

Dopo un lungo inverno, Triumph Motorcycles invita tutti gli appassionati delle due ruote a tornare in sella con un appuntamento imperdibile. Il marchio britannico annuncia infatti l’Open Weekend Triumph, in programma per sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, un evento nazionale che offrirà la possibilità di provare su strada le principali novità della gamma 2026 presso tutte le concessionarie ufficiali.

Protagonista assoluta sarà la nuova Trident 800, la roadster mid-size che promette di ridefinire il concetto di divertimento quotidiano. Spinta da un motore triple da 115 cavalli, la Trident 800 unisce un’anima sportiva a una facilità di guida che la rende ideale tanto per l’uso urbano quanto per i percorsi più curvilinei del weekend. Il suo design compatto e il sound inconfondibile la rendono una naked capace di esprimere tutta la personalità del brand.

Accanto alla nuova arrivata, sarà possibile scoprire e testare anche la Street Triple 765 RX, modello che porta il concetto di “street-fighter” a un nuovo livello. La ciclistica completamente rinnovata e la presenza dei semi-manubri clip-on accentuano l’attitudine “track focused” di una moto capace di offrire precisione, controllo e piacere di guida ai massimi livelli.

Non mancheranno le icone della famiglia Modern Classics, con le rinnovate Scrambler 1200 XE e Scrambler 900. Queste versioni 2026 si distinguono per l’evoluzione tecnica, il design aggiornato e prestazioni migliorate su ogni terreno, confermando il DNA 100% British che da sempre caratterizza la gamma. Modelli pensati per affrontare qualsiasi tipo di percorso, unendo eleganza e robustezza.

Durante l’Open Weekend, ogni concessionaria aderente metterà inoltre a disposizione i principali Best Seller della gamma Triumph, dalle avventurose Tiger alle entry level più accessibili, come le nuove Speed 400, Scrambler 400 X e Scrambler 400 XC. Un’occasione perfetta per chi desidera provare la propria Triumph preferita o scoprire quale modello si adatta meglio al proprio stile di guida.

L’iniziativa è pensata per offrire un’esperienza immersiva, complice l’arrivo della primavera e la voglia di tornare a vivere la moto come autentica espressione di libertà. L’azienda consiglia ai partecipanti di verificare gli orari di apertura della concessionaria scelta e prenotare in anticipo il test ride per assicurarsi la disponibilità del modello desiderato.

L’Open Weekend Triumph del 7 e 8 marzo 2026 rappresenta quindi il momento ideale per tutti i motociclisti di riscoprire la passione per le due ruote e conoscere da vicino le innovazioni di una gamma che unisce tradizione, design e performance inconfondibili. Come sempre, Triumph rinnova il suo invito: accendere il motore e lasciarsi guidare dall’emozione.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

Yungblud pubblica “Idols II”: sei nuove tracce arricchiscono il concept-album da record

Spettacolo

“Franco Califano – Nun ve trattengo”: il viaggio di una notte per raccontare l’anima del “Califfo”

Motori

Hyundai IONIQ 9: silenzio, comfort e intelligenza artificiale al servizio della mobilità

Spettacolo

Apple Music celebra Sanremo 2026 con playlist esclusive curate da Laura Pausini e Achille Lauro

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

ATARDE torna con “Palestra (cura di me)”: il suo nuovo singolo fuori oggi ovunque

Tecnologia

HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

Moda

Acerbis TARMAK-X: il nuovo casco integrale che unisce comfort touring e anima sportiva

Motori

Triumph dà il via alla stagione: Open Weekend il 7 e 8 marzo con la nuova Trident 800

Spettacolo

BLANCO conquista il primo posto in radio con “Anche a vent’anni si muore”

Spettacolo

Salomèe debutta con “Brutto Show”: un ponte tra Africa ed Europa

Giochi

The House of the Dead 2: remake debutta su PS5 e Xbox Series con la Infect’Edition

Senza categoria

Foo Fighters: nuovo album “Your Favorite Toy” in uscita il 24 aprile

Tecnologia

FRITZ!Box 6825 4G: il nuovo router compatto per connettività veloce ovunque

Spettacolo

“House of the Dragon”: da giugno la terza stagione su Sky e NOW in contemporanea con gli Stati Uniti

Tecnologia

Fuga subacquea d’inverno: nasce la collaborazione tra DAN e HUAWEI WATCH Ultimate 2

Giochi

Pokémon Pocket annuncia la nuova espansione “Meraviglie di Paldea”

Giochi

Xenoblade Chronicles X torna su Nintendo Switch 2 in una versione potenziata

Spettacolo

Nino D’Angelo: sold out la data di Eboli, il 27 giugno si chiude il tour a Pompei

Motori

Citroën porta comfort e innovazione a Sanremo come Official Car di “Fuori Sanremo”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai IONIQ 9: silenzio, comfort e intelligenza artificiale al servizio della mobilità

IONIQ 9, ammiraglia della gamma elettrica di Hyundai e simbolo della filosofia “Human-centric” mette al centro il benessere delle persone. Con un design monolitico...

54 minuti ago

Moda

Acerbis TARMAK-X: il nuovo casco integrale che unisce comfort touring e anima sportiva

Acerbis amplia la propria offerta nel segmento stradale con TARMAK-X, un casco integrale progettato per i motociclisti che cercano il giusto equilibrio tra comfort...

2 ore ago

Motori

Citroën porta comfort e innovazione a Sanremo come Official Car di “Fuori Sanremo”

Dal 24 al 28 febbraio 2026, Citroën sarà protagonista della settimana più attesa dell’anno come Official Car del “Fuori Sanremo” di Radio Italia, in...

22 ore ago

Motori

Alfa Romeo celebra i 30 anni dei Subsonica: partnership ufficiale per “Cieli su Torino 96 26”

Alfa Romeo rafforza il suo legame con la musica italiana annunciando una nuova collaborazione di grande prestigio. Il marchio del Biscione sarà infatti Official...

22 ore ago