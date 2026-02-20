Triumph dà il via alla stagione: Open Weekend il 7 e 8 marzo con la nuova Trident 800

Dopo un lungo inverno, Triumph Motorcycles invita tutti gli appassionati delle due ruote a tornare in sella con un appuntamento imperdibile. Il marchio britannico annuncia infatti l’Open Weekend Triumph, in programma per sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, un evento nazionale che offrirà la possibilità di provare su strada le principali novità della gamma 2026 presso tutte le concessionarie ufficiali.

Protagonista assoluta sarà la nuova Trident 800, la roadster mid-size che promette di ridefinire il concetto di divertimento quotidiano. Spinta da un motore triple da 115 cavalli, la Trident 800 unisce un’anima sportiva a una facilità di guida che la rende ideale tanto per l’uso urbano quanto per i percorsi più curvilinei del weekend. Il suo design compatto e il sound inconfondibile la rendono una naked capace di esprimere tutta la personalità del brand.

Accanto alla nuova arrivata, sarà possibile scoprire e testare anche la Street Triple 765 RX, modello che porta il concetto di “street-fighter” a un nuovo livello. La ciclistica completamente rinnovata e la presenza dei semi-manubri clip-on accentuano l’attitudine “track focused” di una moto capace di offrire precisione, controllo e piacere di guida ai massimi livelli.

Non mancheranno le icone della famiglia Modern Classics, con le rinnovate Scrambler 1200 XE e Scrambler 900. Queste versioni 2026 si distinguono per l’evoluzione tecnica, il design aggiornato e prestazioni migliorate su ogni terreno, confermando il DNA 100% British che da sempre caratterizza la gamma. Modelli pensati per affrontare qualsiasi tipo di percorso, unendo eleganza e robustezza.

Durante l’Open Weekend, ogni concessionaria aderente metterà inoltre a disposizione i principali Best Seller della gamma Triumph, dalle avventurose Tiger alle entry level più accessibili, come le nuove Speed 400, Scrambler 400 X e Scrambler 400 XC. Un’occasione perfetta per chi desidera provare la propria Triumph preferita o scoprire quale modello si adatta meglio al proprio stile di guida.

L’iniziativa è pensata per offrire un’esperienza immersiva, complice l’arrivo della primavera e la voglia di tornare a vivere la moto come autentica espressione di libertà. L’azienda consiglia ai partecipanti di verificare gli orari di apertura della concessionaria scelta e prenotare in anticipo il test ride per assicurarsi la disponibilità del modello desiderato.

L’Open Weekend Triumph del 7 e 8 marzo 2026 rappresenta quindi il momento ideale per tutti i motociclisti di riscoprire la passione per le due ruote e conoscere da vicino le innovazioni di una gamma che unisce tradizione, design e performance inconfondibili. Come sempre, Triumph rinnova il suo invito: accendere il motore e lasciarsi guidare dall’emozione.