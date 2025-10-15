Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Triumph Motorcycles: in arrivo 20 novità per rivoluzionare il mercato italiano delle due ruote

Published

Triumph Motorcycles si prepara a vivere una stagione senza precedenti. L’iconico marchio britannico ha annunciato ufficialmente l’arrivo sul mercato italiano di 20 nuove proposte tra modelli inediti e aggiornamenti di gamma nei prossimi sei mesi, confermando la propria strategia di crescita e innovazione in un settore sempre più competitivo.

L’annuncio arriva al culmine di cinque anni consecutivi di vendite record a livello globale, che hanno consolidato la posizione di Triumph come primo produttore motociclistico britannico al mondo. Nel solo ultimo anno fiscale, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, l’azienda ha consegnato 141.683 moto a livello globale, segnando una crescita del +136% rispetto al 2019 e contando oggi su una rete vendita di oltre 950 concessionari distribuiti in 68 Paesi.

Le prime anteprime della gamma stradale 2026 saranno svelate a partire dal 21 ottobre con il lancio della campagna “True Originals Never Settle”. Una settimana più tardi, il 28 ottobre, sarà la volta del reveal di un nuovo modello emozionante, destinato a diventare uno dei protagonisti assoluti della prossima stagione.

Negli ultimi mesi, il successo di Triumph è stato trainato da modelli di grande richiamo, tra cui la Triumph Tiger Sport 800 e le performanti Triumph Speed Triple 1200 RS e Triumph Speed Triple 1200 RX, che hanno riscosso un’ottima accoglienza da parte degli appassionati. Questi modelli hanno giocato un ruolo chiave nel consolidare la leadership del marchio nel segmento premium.

Il piano di espansione non si limita alla strada. Negli ultimi 15 mesi Triumph ha fatto il suo ingresso in nuovi segmenti strategici, tra cui il <500cc, l’off-road e l’elettrico. Protagonista assoluta di questa svolta è la gamma Triumph TXP, dedicata ai più giovani e completamente elettrica. Questi modelli, pensati per bambini dai 3 anni in su, offrono design ispirato alla gamma TF, tecnologia avanzata e sicurezza grazie alla potenza configurabile tramite PIN parentale.

Il debutto nel mondo delle competizioni off-road ha inoltre portato risultati eccellenti. Triumph ha conquistato vittorie e podi in campionati di primo livello come FIM MXGP, EnduroGP, SuperEnduro e AMA SuperMotocross Championship, oltre a trionfare in competizioni nazionali di grande prestigio.

Tra i successi più rilevanti, spicca il titolo del ACU British MX2 Motocross Championship conquistato da Tommy Searle, e quello degli Assoluti d’Italia di Enduro, vinto nella categoria 250 4T da Morgan Lesiardo in sella alla TF 250-E del team Triumph Italia Racing.

Grande impulso alla crescita globale è arrivato anche dalla gamma <500cc, composta da modelli agili e accessibili come la Triumph Speed 400, la Triumph Scrambler 400 X e la Triumph Scrambler 400 XC, particolarmente apprezzati nei mercati asiatici.

Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, ha dichiarato: “La crescita di Triumph in questi ultimi anni è stata straordinaria, segnata da vendite record e dall’ingresso in nuovi segmenti. In un momento di grande incertezza per il mercato motociclistico mondiale, il nostro obiettivo è molto chiaro: raggiungere un numero sempre maggiore di clienti con moto entusiasmanti, progettate e realizzate secondo i più alti standard di qualità”.

Il piano di lancio dei nuovi modelli nei prossimi mesi rappresenta un passaggio cruciale nella strategia globale di Triumph. L’azienda punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza in Italia e nel mondo, combinando heritage britannico, tecnologia avanzata e design senza compromessi.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Moda

Coccinelle e Peanuts: eleganza italiana e ironia iconica in una Capsule esclusiva

Sport

Mopar si unisce al Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026

Motori

MG sostiene i giovani talenti del Premio Arte: MG Cyberster al Museo della Permanente

Società

MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025

Motori

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: debutto a EICMA 2025

Moda

Disney x Pandora – The Nightmare Before Christmas: un incontro tra immaginazione, ironia e fascino oscuro

Tecnologia

Turtle Beach: nuova gamma di controller Cablati  per Xbox: stile, innovazione e precisione

Moda

Polartec e Australian: insieme in campo con stile, innovazione e sostenibilità

Motori

Lepas all’International User Summit 2025 del Gruppo Chery

Motori

Peugeot accelera la transizione verso la mobilità elettrica con servizi connessi inclusi per 10 anni

Spettacolo

Tiziano ferro: svelata la tracklist dell’ album “Sono un grande”

Motori

Triumph Motorcycles: in arrivo 20 novità per rivoluzionare il mercato italiano delle due ruote

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e sportività per un nuovo capitolo 

Motori

Nuova Renault Clio: apertura degli ordini in Italia

Motori

Honda protagonista della 57^edizione della Barcolana

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Nuovo Leapmotor B10: tecnologia all’avanguardia a un prezzo accessibile

Società

Arte e Natura: la decima Hyundai Commission alla Tate Modern celebra le culture indigene

Società

Sicurezza Stradale in Italia 2024: incremento di incidenti e dati preoccupanti
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

MG sostiene i giovani talenti del Premio Arte: MG Cyberster al Museo della Permanente

SAIC Motor Italy sceglie di puntare sulla cultura e sui giovani talenti italiani aderendo con entusiasmo al Premio Cairo, il prestigioso riconoscimento dedicato agli...

3 ore ago

Società

MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025

Il Japan Mobility Show 2025 diventa il palcoscenico ideale per presentare il nuovo capitolo della lunga collaborazione tra MINI e il designer britannico Paul...

3 ore ago

Motori

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: debutto a EICMA 2025

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: SPORTEC 01, SPORTEC 01 RS e KAROO 4 Street — debutto a EICMA 2025 Il portfolio del brand tedesco...

4 ore ago

Motori

Lepas all’International User Summit 2025 del Gruppo Chery

Lepas ha annunciato il lancio del suo innovativo programma “Global Elegance Lifestyle Partner” durante l’International User Summit del Gruppo Chery che si terrà a...

5 ore ago