Triumph Motorcycles: in arrivo 20 novità per rivoluzionare il mercato italiano delle due ruote

Triumph Motorcycles si prepara a vivere una stagione senza precedenti. L’iconico marchio britannico ha annunciato ufficialmente l’arrivo sul mercato italiano di 20 nuove proposte tra modelli inediti e aggiornamenti di gamma nei prossimi sei mesi, confermando la propria strategia di crescita e innovazione in un settore sempre più competitivo.

L’annuncio arriva al culmine di cinque anni consecutivi di vendite record a livello globale, che hanno consolidato la posizione di Triumph come primo produttore motociclistico britannico al mondo. Nel solo ultimo anno fiscale, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, l’azienda ha consegnato 141.683 moto a livello globale, segnando una crescita del +136% rispetto al 2019 e contando oggi su una rete vendita di oltre 950 concessionari distribuiti in 68 Paesi.

Le prime anteprime della gamma stradale 2026 saranno svelate a partire dal 21 ottobre con il lancio della campagna “True Originals Never Settle”. Una settimana più tardi, il 28 ottobre, sarà la volta del reveal di un nuovo modello emozionante, destinato a diventare uno dei protagonisti assoluti della prossima stagione.

Negli ultimi mesi, il successo di Triumph è stato trainato da modelli di grande richiamo, tra cui la Triumph Tiger Sport 800 e le performanti Triumph Speed Triple 1200 RS e Triumph Speed Triple 1200 RX, che hanno riscosso un’ottima accoglienza da parte degli appassionati. Questi modelli hanno giocato un ruolo chiave nel consolidare la leadership del marchio nel segmento premium.

Il piano di espansione non si limita alla strada. Negli ultimi 15 mesi Triumph ha fatto il suo ingresso in nuovi segmenti strategici, tra cui il <500cc, l’off-road e l’elettrico. Protagonista assoluta di questa svolta è la gamma Triumph TXP, dedicata ai più giovani e completamente elettrica. Questi modelli, pensati per bambini dai 3 anni in su, offrono design ispirato alla gamma TF, tecnologia avanzata e sicurezza grazie alla potenza configurabile tramite PIN parentale.

Il debutto nel mondo delle competizioni off-road ha inoltre portato risultati eccellenti. Triumph ha conquistato vittorie e podi in campionati di primo livello come FIM MXGP, EnduroGP, SuperEnduro e AMA SuperMotocross Championship, oltre a trionfare in competizioni nazionali di grande prestigio.

Tra i successi più rilevanti, spicca il titolo del ACU British MX2 Motocross Championship conquistato da Tommy Searle, e quello degli Assoluti d’Italia di Enduro, vinto nella categoria 250 4T da Morgan Lesiardo in sella alla TF 250-E del team Triumph Italia Racing.

Grande impulso alla crescita globale è arrivato anche dalla gamma <500cc, composta da modelli agili e accessibili come la Triumph Speed 400, la Triumph Scrambler 400 X e la Triumph Scrambler 400 XC, particolarmente apprezzati nei mercati asiatici.

Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, ha dichiarato: “La crescita di Triumph in questi ultimi anni è stata straordinaria, segnata da vendite record e dall’ingresso in nuovi segmenti. In un momento di grande incertezza per il mercato motociclistico mondiale, il nostro obiettivo è molto chiaro: raggiungere un numero sempre maggiore di clienti con moto entusiasmanti, progettate e realizzate secondo i più alti standard di qualità”.

Il piano di lancio dei nuovi modelli nei prossimi mesi rappresenta un passaggio cruciale nella strategia globale di Triumph. L’azienda punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza in Italia e nel mondo, combinando heritage britannico, tecnologia avanzata e design senza compromessi.