Triumph Motorcycles svela la nuova Trident Triple Tribute

Dopo la prima edizione nel 2024, Triumph Motorcycles propone ai suoi appassionati la nuova Trident Triple Tribute, ispirata al mondo racing, con tutte le prestazioni e la tecnologia evoluta già disponibili sull’ultimo modello di Trident 660.

La nuova e audace Trident 660 Triple Tribute Edition ha in dotazione tutti i contenuti aggiuntivi 2025, tra cui la modalità di guida Sport, che offre una risposta più immediata dell’acceleratore per una guida più esaltante, l’ABS e il Traction Control ottimizzati con funzione Cornering grazie all’adozione della piattaforma inerziale IMU, il Triumph Shift Assist di serie garantisce cambi di marcia fluidi e senza l’utilizzo della frizione, sia in salita che in discesa, e da ultimo il cruise control elettronico.

La nuova Special Edition mantiene il suo look ispirato alle competizioni e rende omaggio alla leggendaria Trident “Slippery Sam”, vincitrice di cinque edizioni del TT dell’Isola di Man, ma questa volta con una grafica ancora più esuberante. L’elegante livrea in Sapphire Black presenta una finitura nera lucida che costituisce la base di questa edizione speciale, conferendo un nuovo look alla Trident Triple Tribute.

Il tutto è contrastato da audaci riflessi in Cobalt Blue e Diablo Red, che attraversano il serbatoio, la coda e il frontale. La grafica con il numero di gara “67” sul serbatoio strizza l’occhio, ancora una volta, alla Trident più famosa della storia.

I cerchi in Diablo Red conferiscono alla Trident Triple Tribute una presenza inconfondibile, mentre il flyscreen compatto e aerodinamico in Sapphire Black, con grafica Triple Tribute in tinta, esalta la silhouette del frontale. A completare il nuovo look moderno, lo spoiler in alluminio posizionato sotto al motore è di serie per un profilo inferiore sportivo e aggressivo e una maggiore presenza su strada.

Questo schema di colori è ispirato all’eredità racing di Triumph e conferisce alla Trident Triple Tribute un carattere inconfondibile.

Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, ha dichiarato: “Questa roadster continua a essere incredibilmente popolare in una categoria altamente competitiva, conquistando nuovi fan a ogni nuovo aggiornamento. Dopo il lancio dell’ultima generazione di Trident a settembre e il successo mondiale dell’edizione speciale Trident Triple Tribute nel 2024, eravamo ansiosi di soddisfare le richieste dei nostri clienti per una Trident Triple Tribute anche per quest’anno. Lo stile accattivante e le finiture eccezionali faranno sicuramente girare la testa agli appassionati di questo modello, mentre le prestazioni del motore a tre cilindri e la tecnologia incentrata sul pilota trasformeranno anche gli spostamenti quotidiani in un’avventura entusiasmante”.

Il prezzo della nuova Trident Triple Tribute è di € 8.545 (FC), con disponibilità delle prime unità in Concessionaria a partire da giugno 2025.