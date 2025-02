Triumph Motorcycles: una crescita costante nel mercato italiano

Triumph Motorcycles ha chiuso il 2024 con risultati da record nel mercato italiano, confermando un trend di crescita costante e consolidato. La storica Casa britannica ha venduto ben 8.525 moto, registrando un incremento del +22% rispetto al 2023, quando le immatricolazioni si erano fermate a 7.007 unità.

Tra i modelli Over 500cc, a dominare la classifica delle Triumph più apprezzate in Italia è stata la Tiger 900, scelta da 1.071 clienti. Al secondo posto si trova la grintosa Street Triple, con 1.038 unità vendute, mentre a chiudere il podio c’è la brillante Trident 660, che ha totalizzato 779 vendite.

Grande successo anche per le nuove proposte nella categoria Below 500cc, con l’arrivo delle Speed 400 e Scrambler 400 X. Questi modelli, le prime Triumph di piccola cilindrata, hanno ridefinito gli standard di qualità e piacere di guida nel segmento, raggiungendo 2.217 unità vendute. In particolare, la Speed 400 ha conquistato 1.157 clienti, mentre la Scrambler 400 X ha raggiunto quota 1.060 unità.

Questi numeri straordinari confermano il successo della strategia di Triumph Motorcycles, capace di unire tradizione, innovazione e prestazioni per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più ampio e appassionato.