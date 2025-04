Triumph Originals: la sfida di customizzazione dedicata alla gamma Bonneville

Triumph Motorcycles, la leggendaria casa motociclistica di Hinckley, ha annunciato l’entusiasmante progetto Triumph Originals, una competizione su scala globale volta a premiare la moto special più rappresentativa dello stile “British” realizzata sulla base dell’attuale gamma Triumph Bonneville.

Il brief del concorso, intitolato “Icons of British Originality”, è stato condiviso con otto nazioni chiave per Triumph Motorcycles: Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Francia, Italia e Thailandia. In ciascun paese, rappresentanti di Triumph collaboreranno con esperti customizer locali per sviluppare una special unica partendo da un modello Bonneville attuale, appartenente alle gamme 900 o 1200.

L’autorevolezza del concorso è sottolineata dalla composizione della giuria internazionale di esperti, che sarà svelata nel maggio 2025. Questa giuria comprenderà figure di spicco del mondo motociclistico, del segmento custom e di diversi ambiti culturali. Il loro compito sarà quello di selezionare cinque tra i modelli proposti, che saranno successivamente sottoposti al voto del pubblico. L’attesissimo annuncio del progetto vincitore avverrà alla fine di luglio 2025.

Per consentire agli appassionati di Triumph e della gamma Bonneville di seguire da vicino l’evoluzione di ogni progetto, sarà disponibile un hub dedicato sul sito ufficiale di Triumph Motorcycles. Questo spazio virtuale offrirà foto, video e contenuti esclusivi “dietro le quinte” di ciascun paese partecipante.

Nick Bloor, CEO di Triumph Motorcycles, ha così commentato l’iniziativa: “La gamma Bonneville è da decenni un simbolo di originalità e iconicità british, con apparizioni memorabili in film, video musicali e campagne lifestyle nel settore del lusso. Ora, attraverso Triumph Originals, vogliamo elevare le nostre Bonneville a un nuovo livello, trasformandole in una vera e propria fonte d’ispirazione per nuove special. Il record di vendite globali di Triumph nel 2024 testimonia il forte fascino del design britannico in tutto il mondo. La nostra gamma Modern Classics, in particolare la Bonneville, è da tempo musa ispiratrice per gli appassionati del genere custom.”

I criteri di selezione adottati dalla giuria di esperti si concentreranno su cinque aspetti fondamentali: Stile iconico, valutando l’eleganza e l’aspetto complessivo della moto; Originalità “British”, analizzando l’unicità del progetto e la rappresentazione della cultura britannica contemporanea; Creatività e innovazione, esaminando le tecniche di progettazione e realizzazione innovative e l’equilibrio tra arte e ingegneria; Artigianalità, focalizzandosi sull’attenzione ai dettagli, la qualità costruttiva e le rifiniture, in linea con la passione di Triumph per l’eccellenza; e infine, Piacere di guida, valutando le sensazioni e l’esperienza in sella.

I paesi partecipanti presenteranno i loro progetti all’inizio di luglio. Dopo l’attenta valutazione della giuria basata sui criteri sopra descritti, i cinque progetti finalisti saranno svelati e sottoposti al giudizio del pubblico, che avrà l’ultima parola nel decretare la moto vincitrice di Triumph Originals 2025.

ISPIRAZIONE E ORIGINALITÀ: la Bonneville, un’icona culturale senza tempo

La gamma Modern Classics di Triumph Motorcycles è protagonista della scena culturale globale da oltre 60 anni, incarnando uno stile distintivo e intramontabile che continua ad affascinare il grande pubblico. La famiglia Bonneville ha conquistato un posto di rilievo nell’immaginario collettivo, fin dagli anni ’60 con figure leggendarie come Steve McQueen e la sua Bonneville da 650cc, e l’audace Evel Knievel. La sua influenza si estende al cinema, con apparizioni in produzioni iconiche come Dr.Who e i film di James Bond. Più recentemente, la gamma Bonneville è stata protagonista del biopic su Bob Dylan “A Complete Unknown” e della campagna per il profumo Dior Homme. Triumph Originals si propone di celebrare questa ricca eredità culturale, proiettando l’icona Bonneville nel vibrante mondo della cultura custom.

TRIUMPH E LA SCENA CUSTOM MONDIALE: un legame indissolubile

Il progetto Triumph Originals 2025 trae ispirazione dal ruolo centrale della famiglia Bonneville nella cultura popolare e dal profondo legame della gamma Modern Classics di Triumph con gli appassionati di moto custom a livello globale. Questo legame è ulteriormente rafforzato dalle collaborazioni di Triumph con icone dello stile britannico come Breitling, Paul Smith e Barbour. Testimonianza di questa attenzione al dettaglio e all’heritage sono le incredibili moto della gamma Icon Editions 2025, disponibili su alcuni modelli personalizzati con l’iconico logo Triumph del 1907. La recente Triumph Bobber TFC rappresenta l’apice di questo impegno, esprimendo livelli elevatissimi di design, artigianalità e innovazione. Per rendere ancora più unica la propria Bonneville, ogni motociclista può attingere a un catalogo di 116 accessori originali Triumph, disponibili presso la rete globale di concessionarie. La gamma Bonneville continua ad essere una fonte inesauribile di ispirazione per gli esperti di moto custom, i produttori di componenti personalizzate e di accessori, confermando il suo status di vera icona nel mondo delle due ruote.