Triumph rivoluziona l’enduro con le nuove TF 250-E e TF 450-E: prestazioni al top e design racing

Triumph Motorcycles ha ufficialmente presentato TF 250-E e TF 450-E, i primi due modelli della sua gamma enduro progettati per eccellere nelle competizioni e su qualsiasi terreno. Queste moto rappresentano un’entrata ambiziosa del marchio britannico in un segmento dominato dai grandi nomi dell’off-road, con una combinazione di tecnologie all’avanguardia, componenti premium e un’eredità racing indiscutibile.

Le nuove TF 250-E e TF 450-E sono equipaggiate con motori da 250cc e 450cc, progettati dagli ingegneri Triumph per offrire prestazioni di riferimento nella categoria. Il monocilindrico da 450cc raffreddato a liquido è stato pensato per garantire una curva di potenza lineare e una coppia impressionante, ideale per affrontare sia salite tecniche che tratti ad alta velocità. La TF 250-E, con i suoi 42,3 CV e 27,8 Nm di coppia, spicca come una delle più potenti nella sua fascia, con un’erogazione reattiva che consente di affrontare con sicurezza le sezioni più tecniche dell’enduro.

Entrambi i motori sono stati sviluppati con una maggiore inerzia rispetto alle versioni da motocross, migliorando stabilità e controllo. Il sistema di iniezione avanzato con corpo farfallato Dell’Orto da 44mm garantisce una risposta istantanea dell’acceleratore, mentre componenti come le valvole in titanio Del West e il pistone in alluminio forgiato König assicurano affidabilità e prestazioni costanti anche in condizioni di gara estreme.

Il cuore delle nuove TF 250-E e TF 450-E è un telaio in alluminio a trave centrale, progettato per offrire agilità, resistenza e stabilità. La saldatura TIG a mano e la geometria ottimizzata conferiscono una maneggevolezza eccezionale, mentre il baricentro basso migliora il controllo nelle sezioni più impegnative.

Le sospensioni KYB completamente regolabili con forcelle da 48mm e sospensione posteriore a tre vie sono state sviluppate appositamente per le esigenze dell’enduro, garantendo un assorbimento ottimale degli urti e una trazione eccellente. Con impostazioni differenziate rispetto ai modelli da motocross, le nuove TF offrono un perfetto equilibrio tra comfort e performance.

Triumph ha integrato le ultime tecnologie per offrire un’esperienza di guida senza compromessi. Il sistema di gestione motore Athena, sviluppato congiuntamente da Triumph e Athena, permette una mappatura completamente personalizzata e strategie di controllo della trazione avanzate. I piloti possono selezionare tra due mappe motore: una più aggressiva per la massima potenza e una più fluida per sezioni tecniche.

Un altro punto di forza è il quickshifter Triumph, che consente di passare dalla seconda alla sesta marcia senza frizione, mantenendo la trazione nei momenti critici. Il launch control ottimizzato migliora la partenza in gara, mentre il sistema frenante Galfer con pinze Brembo assicura una frenata potente e modulabile su ogni superficie.

Le nuove TF 250-E e TF 450-E si distinguono per il loro look aggressivo e minimalista, con grafiche ispirate alle competizioni nei colori Triumph Performance Yellow, Black e White. Il serbatoio da 8,3 litri garantisce un’ottima autonomia, mentre la sella antiscivolo Pyramid assicura comfort e grip in qualsiasi condizione. I manubri Pro Taper ACF Carbon Core con supporti regolabili permettono di personalizzare la posizione di guida, riducendo l’affaticamento e migliorando il controllo.

Gli pneumatici Michelin Enduro 2, abbinati ai cerchi in alluminio D.I.DirtStar 7000, offrono una trazione superiore su ogni tipo di terreno, dal fango all’asciutto, rendendo queste moto adatte sia alle competizioni che alle avventure più estreme.

Le nuove Triumph TF 250-E e TF 450-E sono omologate per l’uso stradale, ma possono essere trasformate in moto da competizione grazie a una vasta gamma di accessori racing, tra cui il silenziatore Akrapovič e il kit grafico per il radiatore. La gamma Triumph Enduro è supportata da una rete di concessionari specializzati nell’off-road, con un servizio di assistenza e ricambi attivo 24/7.

Le TF 250-E e TF 450-E saranno disponibili da aprile 2025 presso i concessionari selezionati Triumph Offroad. Il prezzo di partenza per la TF 250-E è di €11.195, mentre la TF 450-E sarà disponibile a partire da €11.795.