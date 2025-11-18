Triumph svela le nuove Street Triple 765 RX e Moto2 Edition: due icone di potenza e stile

Triumph Motorcycles amplia la sua gamma con due modelli che promettono di ridefinire gli standard delle naked sportive: Street Triple 765 RX e Street Triple Moto2™ Edition. Entrambe ereditano la filosofia racing della casa britannica, offrendo prestazioni, tecnologia e design al top per un’esperienza su strada e in pista di assoluto livello.

Le due motociclette condividono la base tecnica della Street Triple 765 RS, con il celebre motore tre cilindri da 130 CV a 12.000 giri/min e 80 Nm di coppia a 9.500 giri/min. La risposta dell’acceleratore è più pronta e precisa, garantendo un’erogazione fluida e progressiva. Con un peso in ordine di marcia di soli 188 kg, la nuova coppia RX e Moto2™ esprime agilità e controllo grazie a un telaio leggero, sospensioni premium e componenti derivati dalle competizioni.

Le due versioni montano di serie la sofisticata forcella anteriore Öhlins NIX30 completamente regolabile e l’ammortizzatore posteriore Öhlins STX40 piggyback, abbinati a freni Brembo Stylema a quattro pistoncini e pompa radiale MCS per una frenata potente e precisa. La dotazione prevede inoltre pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V3, garanzia di trazione e aderenza ai massimi livelli.

Il pacchetto elettronico è di ultima generazione e include ABS ottimizzato in curva, modalità ABS Track, controllo di trazione e il sistema Triumph Shift Assist, che consente cambiate rapide senza frizione. Entrambi i modelli dispongono di uno schermo TFT da 5 pollici con interfaccia intuitiva, mentre la Moto2™ Edition aggiunge un’esclusiva animazione di accensione dedicata e una piastra di sterzo superiore lavorata a macchina, numerata singolarmente per sottolinearne il carattere da collezione.

Esteticamente, le nuove Street Triple colpiscono per la cura dei dettagli e la personalità distintiva. La RX sfoggia la colorazione Matt Aluminium Silver abbinata ai tocchi in Diablo Red su telaio e cerchi, richiamando la celebre RX lanciata circa dieci anni fa. È impreziosita da una sella dedicata, una piastra di sterzo lavorata e un logo RX inciso al laser sul silenziatore. La Moto2™ Edition, prodotta in soli 1.000 esemplari in tutto il mondo, esalta la connessione con il motorsport grazie ai pannelli in fibra di carbonio, alla colorazione Mineral Grey/Crystal White e al telaio posteriore in Triumph Performance Yellow.

“Il grande successo della Speed Triple 1200 RX ha dimostrato quanto le naked orientate all’uso su pista siano richieste dal mercato, grazie alla loro maneggevolezza e alle componenti di alta qualità. Con la stessa filosofia, ora presentiamo la nuova Street Triple 765 RX, con geometrie ancora più affinate e caratteristiche che la rendono perfetta su strada e tra i cordoli. La Moto2™ Edition celebra invece la partnership tra Triumph e Moto2, offrendo la possibilità a tutti gli appassionati di portarsi a casa un pezzo della storia del motociclismo contemporaneo”, ha dichiarato Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph Motorcycles.

L’impegno del marchio nella Moto2™ non è solo motivo di orgoglio ma anche un laboratorio di sviluppo. Dal 2019 Triumph è fornitore esclusivo dei motori per la categoria, contribuendo al raggiungimento di risultati straordinari come 300 km/h di velocità massima, 76 record sul giro e oltre 1,7 milioni di chilometri percorsi in gara.

Grazie a questa esperienza, la Street Triple 765 RX e la Moto2™ Edition rappresentano il punto d’incontro tra la tecnologia racing e l’eccellenza per l’uso quotidiano. Entrambe garantiscono una posizione di guida sportiva ma naturale, con i semi-manubri clip-on che migliorano la precisione in curva e la sensazione di controllo.

Triumph conferma anche per queste versioni una vasta gamma di 35 accessori originali per la personalizzazione estetica e funzionale. La Street Triple 765 RX sarà disponibile presso i concessionari dai primi mesi del 2026 a un prezzo di partenza di €14.395, mentre la Moto2™ Edition arriverà a giugno 2026 a €16.195.

Con queste due nuove naked dallo spirito racing, Triumph continua a rafforzare la propria visione del motociclismo moderno: emozione pura, tecnologia all’avanguardia e uno stile senza compromessi.