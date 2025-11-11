Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Connect with us

Triumph Motorcycles amplia la propria gamma adventure con due nuovi modelli in edizione speciale, dedicate a chi ama esplorare ogni tipo di terreno con stile e tecnologia di ultima generazione. Le nuove Tiger 900 e Tiger 1200 Alpine Edition e Desert Edition sono pensate per esaltare il carattere avventuroso della casa britannica, abbinando un design distintivo a una dotazione tecnica e tecnologica aggiornata.

Le nuove edizioni Alpine e Desert rappresentano due anime complementari: la prima ispirata alle vette e ai paesaggi nordici, la seconda alle dune e ai percorsi più impegnativi. La Tiger 900 Alpine Edition è proposta nelle raffinate colorazioni Snowdonia White e Sapphire Black, con dettagli in Aegean Blue, mentre la Tiger 900 Desert Edition si distingue per il look più aggressivo in Urban Grey e Sapphire Black con accenti Baja Orange. Sulle più imponenti Tiger 1200, entrambe le versioni sono declinate in due varianti cromatiche, progettate per riflettere lo spirito d’avventura in ogni contesto.

Le nuove special edition si distinguono anche per l’equipaggiamento. La Tiger 900 introduce per la prima volta di serie il silenziatore sportivo Akrapovič, insieme a barre di protezione motore per la Alpine e protezioni serbatoio per la Desert, a vantaggio della sicurezza nei percorsi più impegnativi. I modelli della Tiger 1200 alzano ulteriormente l’asticella, offrendo di serie tecnologie d’avanguardia come il Blind Spot Assist e il Lane Change Assist, sviluppati in collaborazione con Continental, oltre a selle riscaldate per pilota e passeggero.

Le caratteristiche tecniche confermano la vocazione all-terrain di entrambe le moto. La Tiger 900 Alpine Edition monta sospensioni Marzocchi da 45 mm regolabili manualmente, con escursione ruota anteriore di 180 mm, mentre la Desert Edition adotta forcelle Showa da 45 mm con escursione di 240 mm, ideali per l’off-road estremo. I sistemi frenanti Brembo Stylema assicurano potenza e precisione, con pneumatici Metzeler TouranceTM Next sulla Alpine e Bridgestone Battlax Adventure sulla Desert.

La Tiger 1200 si distingue con sospensioni semi-attive Showa da 200 mm e forcellone “Tri-Link” in alluminio, abbinati a ruote a raggi tubeless (21” anteriore e 18” posteriore) e frenata Brembo Stylema monoblocco. Le livree Alpine adottano pneumatici Bridgestone A41, mentre le Desert montano Metzeler Karoo Streets, per prestazioni ottimali su ogni terreno.

Sul piano del comfort e della sicurezza, tutte le nuove Tiger offrono un display TFT a colori da 7” con connettività MyTriumph, il cambio elettronico Triumph Shift Assist e fino a sei modalità di guida. La versione Desert aggiunge la modalità Off-Road Pro, pensata per il massimo controllo nelle situazioni più estreme. I modelli 1200, inoltre, includono la funzione Active Preload Reduction che abbassa automaticamente la moto fino a 20 mm in fase di arresto, migliorando la maneggevolezza in ogni condizione.

“Alpine e Desert Edition hanno tutte le capacità che ci si aspetta da una Tiger, con un design distintivo e specifiche migliorate. Sono una celebrazione delle epiche avventure dei nostri clienti, che guidano le loro Tiger tra vette innevate e dune. Ciò che distingue davvero queste Special Edition è l’eccezionale rapporto qualità-prezzo per chi cerca la prossima moto adventure, con stile, tecnologia e dotazioni di serie all’avanguardia”, ha dichiarato Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles.

Le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition saranno disponibili in pre-order con consegne previste a partire dai primi mesi del 2026. I prezzi di listino partono da €17.095 per la Tiger 900 Alpine, €17.995 per la Tiger 900 Desert, €21.995 per la Tiger 1200 Alpine e €22.995 per la Tiger 1200 Desert.

Con oltre cinquanta accessori originali disponibili, tra cui kit bagagli premium Trekker ed Expedition, Triumph offre agli appassionati dell’avventura la possibilità di personalizzare la propria moto mantenendo inalterata la copertura di garanzia ufficiale.

 

