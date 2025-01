Trofeo Lancia, il ritorno nei rally è in grande stile

Il 2025 segna il grande ritorno di Lancia nel mondo delle competizioni, con un progetto che combina tradizione, innovazione e un occhio di riguardo per le nuove generazioni. Protagonista assoluta di questo nuovo corso sarà la Lancia Ypsilon Rally4 HF, pronta a scendere in pista con l’inedito Trofeo Lancia, che vedrà la sua prima edizione disputarsi in Italia.

Saranno le prove del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) a fare da scenario al debutto della Ypsilon da corsa, con un calendario di sei gare in cinque appuntamenti. L’evento clou del Trofeo sarà il premio finale: un posto nella squadra ufficiale Lancia che parteciperà all’European Rally Championship 2026, riservato al campione Under 35. Un riconoscimento che rappresenta un’opportunità unica nel panorama nazionale, con l’obiettivo dichiarato di rilanciare i giovani talenti italiani in competizioni internazionali di alto livello.

Oltre al sogno di entrare nel team ufficiale, il Trofeo Lancia mette in palio un montepremi complessivo di 160.000 euro, con 22.500 euro distribuiti per ciascuna gara. A conferma dell’entusiasmo intorno a questo ritorno, sono già oltre 80 le Lancia Ypsilon Rally4 HF preordinate in Europa, un traguardo straordinario ancor prima dell’omologazione ufficiale fissata per il 1 marzo 2025.

Ogni tappa del Trofeo sarà impreziosita dal “Villaggio Lancia Corse HF”, un vero e proprio hub dedicato agli appassionati, ai piloti e agli addetti ai lavori. Qui sarà possibile immergersi nella storia e nelle novità del marchio, che con i suoi 10 titoli mondiali ha scritto pagine indimenticabili della storia dei rally.

Lancia sarà il cuore pulsante del Trofeo, rivestendo il ruolo di promoter e contando su collaborazioni di prestigio. Michelin e Sparco saranno partner principali dell’evento, mentre il supporto tecnico e logistico sarà affidato a LPD Italia, con Gino Motorsport incaricata di garantire la disponibilità dei ricambi durante le competizioni.

Partecipare al Trofeo Lancia sarà accessibile: l’iscrizione all’intera stagione costerà 2.500 euro, con la possibilità di iscriversi a singoli round. Ogni equipaggio riceverà le tute ufficiali Lancia CORSE HF e un set di abbigliamento griffato Sparco, oltre alla possibilità di competere in una classifica assoluta e in tre distinte categorie:

Junior , riservata agli Under 25 (nati dal 1 gennaio 2001);

, riservata agli Under 25 (nati dal 1 gennaio 2001); Master , per piloti tra i 25 e i 35 anni (nati tra il 1 gennaio 1990 e il 31 dicembre 2000);

, per piloti tra i 25 e i 35 anni (nati tra il 1 gennaio 1990 e il 31 dicembre 2000); Expert, dedicata agli over 35 (nati prima del 1 gennaio 1990).

Con costi contenuti, un montepremi da record e un’organizzazione di alto livello, il Trofeo Lancia 2025 si preannuncia come un evento destinato a lasciare il segno, onorando il glorioso passato del marchio torinese e aprendo la strada al futuro dei giovani talenti nei rally.