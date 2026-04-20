Le nuove minacce di Trump all'Iran e lo scenario nello Stretto di Hormuz domani in prima serata

Le tensioni tra Trump e l'Iran e le possibili ripercussioni globali della chiusura di Hormuz saranno al centro di È sempre Cartabianca su Retequattro.

La situazione nel Medio Oriente resta al centro dell'attenzione internazionale, con le recenti minacce del presidente statunitense Donald Trump rivolte all'Iran che gettano nuove ombre sull'instabilità della regione e sul delicato equilibrio economico globale.

Domani, martedì 21 aprile, il programma "È sempre Cartabianca", condotto da Bianca Berlinguer su Retequattro, dedicherà ampio spazio a questi sviluppi, esaminando le conseguenze della chiusura dello Stretto di Hormuz e il loro impatto sul commercio internazionale. Lo Stretto di Hormuz rappresenta un punto strategico fondamentale per il transito di petrolio e materie prime. La sua chiusura, già attuata nelle ultime settimane, rischia di compromettere gravemente i flussi commerciali e di generare significative ripercussioni sui mercati mondiali.

Mentre il Presidente Donald Trump, a pochi giorni dalla scadenza della tregua, è tornato a rivolgere minacce all'Iran, la chiusura dello Stretto di Hormuz continua a pesare sull'economia e il commercio globale.

Ma "È sempre Cartabianca" non si limiterà agli scenari internazionali. In trasmissione si analizzeranno anche i più recenti sviluppi della politica nazionale: si discuterà infatti del dibattito interno alla maggioranza, delle reazioni attese dopo la manifestazione della Lega con i Patrioti europei e delle novità introdotte dal decreto sicurezza.

Tra gli ospiti previsti figurano nomi di spicco come Gianfranco Fini, Gianrico Carofiglio e Alessio Boni, pronti a confrontarsi sia sui temi internazionali che sulle dinamiche politiche interne.

La puntata promette approfondimenti, analisi e dibattiti sulle questioni che stanno plasmando l'attualità, offrendo agli spettatori un quadro aggiornato delle principali sfide che attendono l'Italia e lo scenario internazionale.