Turtle Beach Atlas 200: la nuova cuffia ufficiale per PS5 e PS4

Turtle Beach Corporation ha lanciato le nuove cuffie gaming Turtle Beach Atlas 200, prime nel loro genere ad avere la licenza ufficiale del marchio per le console PS5 e PS4. Questo rappresenta un importante passo nella collaborazione tra Turtle Beach, noto marchio di accessori gaming, e Sony Interactive Entertainment.

Le Atlas 200 combinano gli aspetti migliori delle cuffie Turtle Beach. Sviluppate sulla base del design e delle innovazioni delle Atlas Air e delle Recon 200, offrono un audio di qualità superiore unito a un comfort ottimale. Il tutto ad un prezzo consigliato di 59,99 €, rendendole accessibili a tutti i giocatori.

CGMagOnline ha attribuito un punteggio perfetto di 10/10, descrivendo le Atlas 200 come una scelta eccellente per chi è attento al budget, mentre PlayStation Universe ha assegnato un notevole 8,5/10 grazie alla qualità sonora offerta dai driver Nanoclear da 50 mm. “Le cuffie Turtle Beach Atlas 200 sono una scelta facile da consigliare…offrono il tipo di suono, bassi e tonalità di grande impatto che ci si aspetterebbe da cuffie di fascia molto più alta”, ha dichiarato PlayStation Universe.

Le Atlas 200 non sono solo compatibili con PS5 e PS4. Sono offerte anche in versione multipiattaforma e specifica per PC, con ulteriori caratteristiche attraverso l’app desktop Swarm II di Turtle Beach per Windows. La versione PC Edition è dotata di connettività USB, con un prezzo consigliato di 69,99 €.

Cris Keirn, CEO di Turtle Beach Corporation, ha affermato: “Con le Atlas 200 abbiamo combinato il comfort delle nostre cuffie wireless Atlas Air di alta qualità con la versatilità del modello Recon 200, creando delle cuffie che offrono sia stile che valore”.

Progettate per lunghi cicli di gioco, le cuffie pesano circa 280 g. Presentano un archetto flottante e cuscinetti in memory foam compatibili con gli occhiali ProSpecs, garantendo massima comodità. Il microfono unidirezionale offre una chiara comunicazione in chat, facilmente disattivabile quando non in uso.

Le Turtle Beach Atlas 200 rappresentano un passo avanti nel mondo delle cuffie gaming, offrendo qualità e accessibilità a tutti i giocatori.

