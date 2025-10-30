Turtle Beach lancia Victrix Pro BFG Reloaded: controller modulare per PC all’avanguardia

Turtle Beach Corporation, azienda leader nel settore degli accessori gaming, ha annunciato il lancio del nuovo controller modulare wireless Victrix Pro BFG Reloaded – Edizione PC. Questo controller, pensato per i giocatori PC più esigenti, include avanzate funzionalità come levette e grilletti con effetto Hall, un trackpad sensibile al tocco e pulsanti posteriori mappabili per input da tastiera e mouse. Disponibile su turtlebeach.com e presso retailer selezionati, ha un prezzo consigliato di 179,99 €.

Nel corso di quest’anno, Turtle Beach ha già introdotto il controller Victrix Pro BFG Reloaded per console PlayStation e Xbox, ricevendo ottime recensioni del settore, tra cui un punteggio di 4,5 su 5 da Techradar. Gamingtrend lo definisce “fenomenale,” affermando che il nuovo modello sia un miglioramento notevole rispetto alla sua versione precedente.

Cris Keirn, CEO di Turtle Beach Corporation, sostiene che “Con Victrix Pro BFG Reloaded – PC Edition abbiamo ridefinito ciò che i giocatori PC possono aspettarsi da un controller.” L’azienda sottolinea che il nuovo controller offre prestazioni di livello agonistico e un’importante personalizzazione, aspetti fondamentali per i giocatori che ricercano precisione e affidabilità.

Il dispositivo è dotato di 11 componenti intercambiabili, grilletti Clutch Hair Triggers e supporta un’ampia gamma di input grazie ai pulsanti mappabili sul retro. Non include il modulo Fightpad standard delle versioni console, disponibile separatamente a partire da 19,99 €.

Un elemento esclusivo dell’edizione per PC è il trackpad di precisione che favorisce una navigazione fluida paragonabile a quella di un mouse. Inoltre, la modalità wireless offre un’autonomia fino a 20 ore a una distanza massima di 9 metri. In alternativa, è possibile sfruttare la connessione cablata tramite USB-C per una precisione ancora maggiore.

Compatibile con Windows 10 e 11 e con il dispositivo Steam Deck, il Victrix Pro BFG Reloaded è facilmente personalizzabile tramite l’app Victrix Control Hub per PC. In sintesi, il nuovo controller è progettato per offrire massimo comfort e prestazioni di alto livello, combinando tecnologia avanzata e un design modulare che lo rendono irrinunciabile per gamer professionisti e appassionati.