Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Turtle Beach lancia Victrix Pro BFG Reloaded: controller modulare per PC all’avanguardia

Published

Turtle Beach Corporation, azienda leader nel settore degli accessori gaming, ha annunciato il lancio del nuovo controller modulare wireless Victrix Pro BFG Reloaded – Edizione PC. Questo controller, pensato per i giocatori PC più esigenti, include avanzate funzionalità come levette e grilletti con effetto Hall, un trackpad sensibile al tocco e pulsanti posteriori mappabili per input da tastiera e mouse. Disponibile su turtlebeach.com e presso retailer selezionati, ha un prezzo consigliato di 179,99 €.

Nel corso di quest’anno, Turtle Beach ha già introdotto il controller Victrix Pro BFG Reloaded per console PlayStation e Xbox, ricevendo ottime recensioni del settore, tra cui un punteggio di 4,5 su 5 da Techradar. Gamingtrend lo definisce “fenomenale,” affermando che il nuovo modello sia un miglioramento notevole rispetto alla sua versione precedente.

Cris Keirn, CEO di Turtle Beach Corporation, sostiene che “Con Victrix Pro BFG Reloaded – PC Edition abbiamo ridefinito ciò che i giocatori PC possono aspettarsi da un controller.” L’azienda sottolinea che il nuovo controller offre prestazioni di livello agonistico e un’importante personalizzazione, aspetti fondamentali per i giocatori che ricercano precisione e affidabilità.

Il dispositivo è dotato di 11 componenti intercambiabili, grilletti Clutch Hair Triggers e supporta un’ampia gamma di input grazie ai pulsanti mappabili sul retro. Non include il modulo Fightpad standard delle versioni console, disponibile separatamente a partire da 19,99 €.

Un elemento esclusivo dell’edizione per PC è il trackpad di precisione che favorisce una navigazione fluida paragonabile a quella di un mouse. Inoltre, la modalità wireless offre un’autonomia fino a 20 ore a una distanza massima di 9 metri. In alternativa, è possibile sfruttare la connessione cablata tramite USB-C per una precisione ancora maggiore.

Compatibile con Windows 10 e 11 e con il dispositivo Steam Deck, il Victrix Pro BFG Reloaded è facilmente personalizzabile tramite l’app Victrix Control Hub per PC. In sintesi, il nuovo controller è progettato per offrire massimo comfort e prestazioni di alto livello, combinando tecnologia avanzata e un design modulare che lo rendono irrinunciabile per gamer professionisti e appassionati.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

BYD Rivoluziona la Mobilità: la tecnologia Vehicle to Load (V2L) per una mobilità sostenibile

Spettacolo

Craig David celebra 25 anni di “Born To Do It” con una nuova edizione

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Turismo

Castel Bricon, dimora di campagna: la rinascita di un antico casolare agricolo tra i Colli Berici

Società

Silife: la bussola digitale per il futuro professionale in Italia

Società

DMAX: esclusivo viaggio nelle carceri italiane con Luigi Pelazza

Spettacolo

Michael Bublé e Eugene Levy insieme nell’episodio finale di “In viaggio con Eugene Levy”

Spettacolo

LITFIBA: il tour “Quarant’anni di 17 Re” celebra il rock italiano

Motori

Suzuki pronta a stupire a EICMA 2025 con le novità 2026 e la Capsule Collection

Tecnologia

Turtle Beach lancia Victrix Pro BFG Reloaded: controller modulare per PC all’avanguardia

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Giochi

Resident Evil Requiem: pre-order disponibili da oggi

Motori

Mazda presenta il nuovo logo al Japan Mobility Show 2025

Motori

ACI, turismo: alla BMTA per promuovere il motorismo di interesse storico e sostenere la sicurezza stradale
OnePlus 15

Tecnologia

OnePlus 15, nuovo standard di potenza e design nei smartphone
Antonello Venditti

Spettacolo

Antonello Venditti torna nei palasport con “Notte Prima degli Esami”
Sanremo Giovani 2025: ecco i 24 concorrenti

Spettacolo

Sanremo Giovani 2025: ecco i 24 concorrenti
Caroline Pagani

Spettacolo

Caroline Pagani al Teatro Gerolamo di Milano
Dani Faiv

Spettacolo

Dani Faiv: 3 brani inediti arricchiscono “Teoria Del Contrario 3”
Cuta

Spettacolo

Cuta ritorna con “Prossima Vittima”: una confessione emotiva senza cinismo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Volkswagen: più di due milioni di prodotte con Car2X

La connettività è il nuovo motore della mobilità moderna. Con la produzione di oltre due milioni di veicoli Volkswagen dotati di tecnologia Car2X in...

2 giorni ago

Tecnologia

LG webOS: il sistema operativo che trasforma la Smart TV in un vero cinema domestico

Il sistema operativo webOS di LG si conferma il cuore pulsante dell’esperienza Smart TV, trasformando il salotto di casa in un autentico centro di...

2 giorni ago

Tecnologia

Sound Blaster Re:Imagine: la rivoluzione dell’audio digitale

Dal 1989, Sound Blaster è sinonimo di innovazione sonora. Con oltre 400 milioni di dispositivi venduti nel mondo, ha accompagnato l’evoluzione del suono digitale,...

2 giorni ago

Tecnologia

OPPO e Google: una nuova era di intelligenza artificiale per smartphone

OPPO, leader nel settore degli smart device, annuncia un’importante collaborazione con Google per ridefinire l’intelligenza artificiale sugli smartphone. Questa partnership mira a offrire un’esperienza...

3 giorni ago