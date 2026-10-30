Caso David Rossi, Carolina Orlandi e Antonella Tognazzi a Verissimo: nuove accuse

Nuove rivelazioni emergono sul caso David Rossi dopo tredici anni dalla morte dell'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. Domenica 1° novembre Carolina Orlandi, figlia acquisita di Rossi, e Antonella Tognazzi, vedova, sono state ospiti per la prima volta insieme nello studio di Verissimo, intervistate da Silvia Toffanin su Canale 5.



Durante l'incontro, entrambe hanno espresso con forza la loro posizione: David Rossi sarebbe stato picchiato prima di morire e la pista del suicidio non è più ritenuta valida. Dopo due precedenti archiviazioni come suicidio, infatti, la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha recentemente riaperto le indagini, ipotizzando l'omicidio.



Spero che ci perdoni per averlo spogliato della sua privacy e che sia orgoglioso di quello che stiamo facendo, ha detto Carolina Orlandi, raccontando il difficile percorso della famiglia nel cercare la verità.



Sul lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta, Carolina ha dichiarato: Non escludiamo nessuna pista. La Commissione ha avuto il merito di dimostrare scientificamente che quello di David è stato un omicidio. Però - ha aggiunto - crediamo anche che debba intervenire la magistratura, ed è notizia di questi giorni il fatto che finalmente sia successo, è stata aperta un'indagine per omicidio.



Le immagini delle telecamere, secondo quanto spiegato da Orlandi, rivelano come David Rossi sia rimasto vivo per 22 minuti dopo la caduta spremendo ulteriormente il dubbio su un possibile salvataggio. Dal filmato delle telecamere oggi sappiamo che si poteva salvare, ha sottolineato Carolina. E aggiunge: Il suo corpo ha parlato dall'inizio, anche quando nessuno lo voleva ascoltare, perché David è caduto di schiena; eppure, presenta una serie di ferite in faccia, all'inguine e agli avambracci. È stato picchiato prima di morire.



La moglie Antonella Tognazzi ha infine rivolto un appello affinché la memoria di Rossi venga rispettata. Spero che ci sia l'onestà almeno nel ricordo, perché tante persone che io consideravo essere suoi amici, purtroppo, si sono un po' messe di traverso e questo mi ha fatto male.



Le dichiarazioni portate da Orlandi e Tognazzi riaccendono così l'attenzione su uno dei casi più discussi della cronaca italiana recente, mentre la magistratura prosegue nell'indagine per gettare luce definitiva su quanto accaduto a David Rossi.