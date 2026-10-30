Samsung festeggia 20 anni di leadership globale nel mercato dei TV

Samsung ha raggiunto un importante traguardo: venti anni consecutivi di leadership nel mercato globale dei televisori. Dal 2006 a oggi, il brand coreano si è confermato come il punto di riferimento nell'intrattenimento domestico, grazie a una crescita costante e a un percorso segnato da innovazione continua.

Nel 2025 l'azienda ha raggiunto una quota del 29,1% del mercato mondiale dei TV, un risultato che sottolinea l'impatto e la rilevanza di Samsung in questo settore. In questi vent'anni, la casa sudcoreana ha introdotto tecnologie sempre più avanzate, rivoluzionando il modo in cui gli utenti vivono l'esperienza televisiva.

Dalle serie QLED, ai modelli The Frame e OLED, fino agli ultimi sviluppi nelle tecnologie Micro RGB, Samsung ha saputo anticipare le esigenze dei consumatori, offrendo prodotti che uniscono qualità dell'immagine, design all'avanguardia e funzioni smart. Questi televisori non sono semplici dispositivi, ma veri e propri centri di intrattenimento connesso e personalizzato.

Guardando al futuro, l'impegno dell'azienda appare ancora più forte: Samsung continuerà a investire su intelligenza artificiale, qualità visiva e soluzioni per esperienze sempre più personalizzate e connesse. Vent'anni di successi rappresentano per il brand uno stimolo a rinnovarsi e innovare, per offrire ai consumatori di tutto il mondo modelli sempre più avanzati e rivoluzionari.

Samsung celebra due decenni di innovazione e leadership, ringraziando tutti i consumatori che hanno scelto i suoi televisori e accompagnato il brand nel suo percorso di crescita e sviluppo tecnologico.