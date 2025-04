UM Motorcycles: lo scooter Wynwood 125cc arriva in Italia

L’azienda motociclistica americana UM Motorcycles, forte di un design e una progettazione interamente italiana, annuncia con entusiasmo l’arrivo sul mercato italiano del suo ultimo modello: il Wynwood 125cc. Questo scooter rappresenta la perfetta sintesi tra design moderno, praticità e affidabilità, pensato specificamente per le esigenze della mobilità urbana.

Presentato in anteprima all’EICMA 2024 lo scorso novembre, il Wynwood 125cc si distingue per la sua estetica minimalista e le linee eleganti, rivolgendosi a chi ricerca uno stile essenziale ma distintivo. Sarà disponibile in tre raffinate colorazioni opache: blu, grigio scuro e grigio chiaro, offrendo così diverse opzioni per personalizzare il proprio mezzo.

Cuore pulsante del Wynwood 125cc è un robusto motore monocilindrico a 4 tempi da 125cc, ideale per affrontare il traffico cittadino grazie al suo equilibrio ottimale tra prestazioni e comfort di guida. Questo scooter a ruota alta, conforme alla recente normativa Euro 5+, monta cerchi da 16 pollici, una scelta progettuale mirata a soddisfare le necessità dei motociclisti moderni che cercano agilità e affidabilità nei loro spostamenti quotidiani.

Con il suo design accattivante e una guida fluida e piacevole, il Wynwood 125cc si propone come il mezzo ottimale per gli spostamenti in città, rivelandosi un’opzione ideale sia per i giovani rider che per i pendolari di ogni età.

“Con il Wynwood 125cc, UM Motorcycles vuole offrire un’esperienza di guida che unisca stile, sicurezza e praticità d’uso” – ha dichiarato Francesco Messina, Amministratore Delegato del Gruppo MO.VI S.p.A., distributore esclusivo dei prodotti UM in Italia. Messina ha inoltre aggiunto: “Questo scooter è la scelta perfetta per chi vive la città in modo dinamico, senza rinunciare all’eleganza e alla qualità.”

Con l’introduzione di questo nuovo modello sul mercato italiano, UM Motorcycles prosegue la sua missione di fornire soluzioni di mobilità innovative e accessibili, combinando sapientemente design, efficienza e comfort di guida.

Il Wynwood 125cc è ora disponibile al pubblico al competitivo prezzo di 2.190€.

UM Motorcycles: un marchio globale con radici italiane. Fondata nel 1999 e con sede a Miami, Florida, USA, UM Motorcycles vanta una presenza in 5 continenti e 40 paesi, attraverso una rete di oltre 2.000 concessionari. L’azienda è rinomata per la produzione di motociclette con cilindrate tra i 125cc e i 300cc, offrendo stili unici che spaziano dalle iconiche American Cruisers della linea Renegade ai modelli Sport, Enduro, Supermotard e Dual Sport della serie DSR.